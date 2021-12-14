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14.12.2021 17:49

Аграриям Северо-Запада компенсируют затраты на корма для КРС

Текст: Светлана Цыганкова (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 283(8634)
Правительство РФ выделило 10,5 миллиарда рублей на компенсацию затрат на корма для производителей молока. В топ-25 субъектов попали и две территории СЗФО - Вологодская и Ленинградская области.

В федеральном кабинете министров выделение дополнительных средств объяснили тем, что в нынешнем году повысилась цена на корма, в том числе и для крупного рогатого скота. Из-за этого предприятия, занимающиеся его разведением и содержанием, испытывают финансовые трудности. Данная же мера поддержки позволит стабилизировать ситуацию в отрасли, сохранить поголовье, уровень производства молока и продуктов из него.

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Кроме того, в бюджеты 35 регионов направят более шести миллиардов рублей субсидий, предназначенных для возмещения сельхозтоваропроизводителям части прямых затрат на создание новых и модернизацию действующих объектов АПК. Эти средства помогут ввести в эксплуатацию молочные фермы, крупные плодоовощные хранилища, семеноводческие селекционные центры, будут способствовать развитию сельского хозяйства.

Вологодчина получит 240 миллионов рублей компенсации на корма. В регионе активно реализуют инвестиционные проекты по модернизации производства и увеличивают переработку сырого молока. Здесь вообще установлен новый региональный рекорд. Молочный завод в Грязовце переработал 415 тонн сырья в сутки. Рекордный показатель для предприятия одновременно стал областным историческим максимумом по объему переработки молока.

Как считают эксперты, одна из главных причин подобных отличных результатов - это как раз качественные корма. В регионе содержится более 166 тысяч голов крупного рогатого скота. На одну корову заготовили в среднем по 23 центнера в пересчете на кормовые единицы.

В топ-25 регионов РФ, которые получат приличные средства на компенсацию затрат на корма для производителей молока, попала и Ленинградская область. Здесь по итогам прошлого года произвели 655,4 тысячи тонн, прирост к уровню предыдущего периода составил 2,8 процента. Ожидают прироста и по итогам нынешнего года.

Сельхозпредприятия увеличили поголовье коров молочного направления на 1,2 тысячи голов. В начале года власти искали пути стимулирования увеличения поголовья и решили ввести субсидию на прирост производства молока и племенного поголовья в размере 50 тысяч рублей за одно животное. Данная мера продемонстрировала хорошие результаты. Прирост по некоторым хозяйствам составил от 110 до 135 процентов.

Названо главное условие получения господдержки личными хозяйствами

Что касается федеральной компенсации на корма для производителей молока, то сумма в 10,5 миллиарда рублей, по мнению генерального директора Союзмолока Артема Белова, покрывает около половины роста стоимости белковых кормов за год и составляет 40-60 копеек на литр молока.

- Почти все составляющие - сырье, корма, ветеринарные препараты, племенной материал, техника, упаковка, даже палеты для молочных продуктов подорожали за год в четыре раза, - заявил Артем Белов. - Это приводит к серьезному снижению доходности по всем ключевым отраслям молочного рынка, а также замедлению инвестиционной активности.

Говоря о прогнозах на 2022 год, гендиректор отметил, что он будет нелегким. Но при хорошем сценарии станет базой для последующего этапа роста.

По последним же оперативным данным, которые представило Министерство сельского хозяйства России, средний надой молока от одной коровы за сутки составил 17,5 килограмма, что на 0,9 килограмма больше, чем годом ранее.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми СЗФО Псковская область СЗФО Новгородская область СЗФО Ленинградская область СЗФО Мурманская область

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