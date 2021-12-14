Часть Архангельска попала в транспортную блокаду

Остров Бревенник - часть города Архангельска - находится сегодня в транспортной блокаде: без связи с материком здесь остаются более пяти тысяч горожан. В столице Поморья объявлен режим повышенной готовности.

Дело в том, что часть города расположена на островах. Причем лишь два соединены с материковым Архангельском мостами. На остальные летом "бегают" небольшие теплоходы, а зимой намораживается ледовая переправа. Бревенник (наиболее населенный из "отрезанных" территорий) долгое время находился в привилегированном положении - осенью через Маймаксанский рукав Двины сюда устанавливали понтоны, и дорога на остров не зависела от многочисленных оттепелей. Причем на Северную Двину понтон перегоняли только к зиме - летом этот наплавной мост работал на реке Пинега.

Нынешней осенью во время перегона мост был поврежден - один из отсеков набрал воду. Причем о поломке подрядчик уведомил администрацию Архангельска только в середине ноября, когда починить мост уже не успевали - в районе города замерзли все доки, а заменить мост на другой было нельзя по элементарной причине - понтонов таких размеров в Поморье больше нет. Не оставалось времени и на покупку, а также перегон моста из другого региона страны...

...Это утро на Бревеннике снова началось с переклички островитян в соцсетях - есть ли на линии буксир? Пока есть - но вот-вот мороз "схватит" единственный узкий фарватер среди льдов и буксир встанет. Да и "попажа" на архангельские острова буксирами, не приспособленными для перевозки людей, доступна не всем - ходят они редко, взять на борт всех желающих не могут, а путешествие на палубе в мороз не каждый выдержит. Недавно на остров проложили пешеходную дорогу по льду - первую из четырех, которые будут оборудованы на Бревенник в этом году. Но из дальних точек острова до переправы - 8-9 километров: пока доберешься до нее, пока протопаешь пешком по Двине на соседний остров - Повракульский, а там еще на остановке автобуса в центр города ждать!

В понедельник на Бревенник начали ходит аэросани - они задействованы в основном для перевозки людей в больницу. Полностью прорвать блокаду можно только одним способом - проложить ледовую дорогу. Но, как рассказали "Российской газете" в администрации Архангельска, толщина льда позволит приступить к обустройству переправы не раньше 21 декабря. Проблема еще и в том, что ледовая дорога, в отличие от понтонной, пойдет в обход - русло Двины в районе Бревенника судоходное, и переправу можно "наморозить" только через соседние острова. А это четыре километра по реке, которые придется чистить в любую погоду.

Без связи с материком здесь остаются более пяти тысяч горожан. В столице Поморья объявлен режим повышенной готовности

- Путь длинный, но другого варианта нет: остальные русла реки являются судоходными, - сообщили "РГ" в мэрии.

Тем временем островитяне переживают:

- Затруднена работа почты, как будут доставляться лекарства, кто будет возить больных? А если, не дай бог, пожар? Дома-то на острове практически все - деревянные, - обращаются жители к власти.

В администрации города корреспондента "РГ" заверили, что запасы угля на острове созданы на весь отопительный сезон, пеллет (топливо из отходов древесины) хватит до середины февраля, а продуктов - на месяц. Тем временем цены на них уже начали подниматься - глава Поморья Александр Цыбульский поручил проверить обоснованность роста цен на Бревеннике, а также рассмотреть возможность субсидирования доставки сюда товаров первой необходимости. Тем временем власти города решают вопрос проектирования и постройки понтонов специально для Бревенника.

Это арктическая реальность: всего в Архангельской области в этом году будет установлено 126 ледовых переправ, сто из которых - транспортные, остальные - пешеходные. Пока погода позволила открыть только двенадцать "дорог жизни". Тем временем изолированным от Архангельска остается еще один крупный остров в дельте Двины - Кего, на котором живут около двух тысяч человек. Пешеходную переправу туда еще прокладывают - до центра Архангельска это два с половиной километра по льду.