Для Калининградской ОЭЗ продлили льготный режим уплаты страховых взносов

Президент РФ подписал новый закон, разработанный правительством по его поручению и имеющий большое значение для бизнеса, работающего на территории Калининградской области. Основные изменения внесены во вторую часть Налогового кодекса РФ, где уточнили порядок налогообложения резидентов Особой экономической зоны самого западного региона.

Чем же так ценен новый документ? Прежде всего - сниженными тарифами на уплату страховых взносов. Базовая ставка не изменилась и по-прежнему составляет 7,6 процента, но вот со сроками - совсем другая история. Если раньше резиденты экономили на социальном, медицинском и пенсионном страховании лишь на протяжении семи лет с момента регистрации своего статуса, то сейчас государство дополнительно "дарит" им еще три года. Таким образом, льготой можно пользоваться на протяжении десяти лет.

Если говорить о разбивке по тарифу, то выглядит она следующим образом: обязательное пенсионное страхование - шесть процентов, социальное страхование - 1,5 процента, медицина - 0,1 процента. В сумме получаем заветные для резидентов ОЭЗ 7,6 процента.

Изменили и порядок пользования льготами. Ранее применять сниженные тарифы могли лишь относительно новые компании, зарегистрировавшие статус резидентов ОЭЗ с 2018 по 2022 год. Предельный срок преференций при этом ограничивался 2025 годом. Говоря проще, по старому законодательству предприниматель, ставший резидентом ОЭЗ, например, в 2022 году, мог применять сниженные тарифы лишь три года, а не семь лет, как его коллеги, зарегистрировавшие свой статус раньше.

Новый закон устранил эту коллизию: документ распространяет льготы на всех резидентов, включенных в реестр начиная с 2018 года. Льготный потолок при этом отсутствует. Кроме того, федеральный закон предусматривает восстановление сумм неуплаченных страховых взносов и земельного налога в случае исключения резидента из единого реестра ОЭЗ до получения им свидетельства о выполнении условий инвестиционной декларации.

Новшества налогового законодательства уже успели по достоинству оценить действующие резиденты Калининградской ОЭЗ. Одно из главных преимуществ, по мнению многих компаний, - возможность сохранения высокой конкурентоспособности на рынке труда в долгосрочной перспективе.

- Продление срока применения пониженных страховых взносов позволит увеличивать фонд оплаты труда и предлагать кандидатам на замещение вакантных должностей оклады, соответствующие растущим зарплатным ожиданиям квалифицированных специалистов, прежде всего в IT-сфере, - отметила исполнительный директор центра коммуникаций IT-разработок Voxys Lab Юлия Молчанова. - Если говорить об эффекте льготных тарифов по страховым взносам, то мы оцениваем долю сэкономленных средств как существенную. Для IT-профессионалов важны не только прямая финансовая мотивация, но и среда, в которой они работают, спектр решаемых задач, профессиональное и социальное окружение, возможность обеспечить баланс рабочих обязанностей и личной жизни, перспективы для личностного роста. Вот почему сэкономленные средства мы направили не только на индексацию заработных плат, но и на обустройство современного офиса, разработку развивающих программ для сотрудников.

Одно из главных преимуществ - возможность сохранения высокой конкурентоспособности на рынке труда в долгосрочной перспективе

Льготный режим ОЭЗ - существенный элемент для развития любой компании, но дело не только в финансовых стимулах. Как пояснила руководитель Voxys, в Калининградской области наблюдается высокий кадровый потенциал. Качество жизни, богатое историческое наследие региона, морское побережье, близость к Европе, возможность обучения в местных вузах - все эти преимущества привлекают в самый западный регион России высококвалифицированные кадры, включая айтишников.

Положительно оценивают изменения и уже опытные игроки регионального рынка. Отдельные предприятия, являющиеся резидентами ОЭЗ, планируют наращивать производственные мощности за счет сэкономленных средств.

- Экономия благодаря льготным тарифам уже составила более 20 миллионов рублей. Сэкономленные средства мы направили на модернизацию старых и создание новых рабочих мест, покупку высокоэффективного оборудования, - подчеркнула директор завода по производству сварных нержавеющих труб и отводов "Техно-Тюб" Валентина Мартыненко. - Сохранение и продление преференции повысит инвестиционную привлекательность Калининградской области, позволит нашей компании как резиденту создать новые рабочие места и увеличить производственную мощность.

Таким образом, законодательные новшества позволят калининградскому бизнесу направить высвободившиеся средства на реализацию перспективных проектов и создать новые рабочие места. Более привлекательной ОЭЗ станет и для будущих инвесторов, которые в перспективе захотят получить статус резидентов. По данным регионального минэкпрома, за четыре года сниженными тарифами воспользовались более 70 процентов зарегистрированных в реестре ОЭЗ инвестпроектов.

- Льготные страховые взносы являются хорошим стимулом для работодателя, особенно если речь идет о технологичных производствах, на которые требуются квалифицированные высокооплачиваемые специалисты. Отчетность наших резидентов показывает положительное влияние снижения тарифов страховых взносов на рост заработной платы, рост количества сотрудников и, как следствие, рост перечисленного НДФЛ, - сообщила глава ведомства Вероника Лесикова.

Справка "РГ"

В едином реестре резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области зарегистрировано 280 действующих инвестиционных проектов. Из них 166 - с порогом инвестиций от 150 миллионов рублей на общую сумму в 149,6 миллиарда рублей и штатной численностью (при выходе на проектные мощности) более 39 тысяч единиц. Общий объем заявленных инвестиций - 154,8 миллиарда рублей.