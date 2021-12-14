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14.12.2021 18:19
Рубрика: Общество

Где в Ленобласти построят комплексы по переработке отходов

Текст: Марина Ледяева (Ленинградская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 283(8634)
В первом полугодии 2022 года Ленинградская область должна выбрать места для размещения комплексов по переработке отходов. Иначе регион не выполнит свой же закон, по которому до 1 января 2024-го на его территории надо закрыть действующие мусорные полигоны, давно выработавшие свой ресурс.
Фото: iStock
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Сама Ленобласть производит 700 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год, с которыми легко справится. Но ей надо принять еще 2 миллиона 300 тысяч тонн мусора из Петербурга, и это уже проблема. Долгое время шла бурная дискуссия по выбору способа обращения с таким количеством отходов.

- Представители общественности, ученые, экологи и другие специалисты высказались против строительства мусоросжигательных заводов, - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на пресс-конференции по итогам года. - Хотя это был бы самый простой способ - построить на границе с Петербургом три больших завода и сжигать весь мусор. Но в итоге мы остановились, я считаю, на самой перспективной технологии: глубокая переработка мусора путем сортировки и производство из него SRF-топлива. Оно сегодня достаточно востребовано. К примеру, крупнейшие производители цемента готовы использовать такое топливо для выпуска продукции под "зеленым флагом" в нашей области.

Эта технология позволяет перерабатывать до 65 процентов мусора. Оставшиеся отходы будут полгода доводить до стадии нейтрализации, а затем использовать для рекультивации карьеров. Когда карьер заполнится, на нем высадят деревья и ничто не будет напоминать о мусоре.

Но выбрать место для размещения такого комплекса еще сложнее, чем найти технологию. Никто не хочет, чтобы мусор перерабатывали в том же районе, где находится его дом или дача. Например, против этого активно протестуют жители Ломоносовского района.

По словам главы региона, он также склоняется к тому, что местность там достаточно сложная по гидрологии для размещения каких-либо объектов. В Выборгском районе нашли подходящую точку, от которой до ближайшего населенного пункта целых девять километров, но его жители тоже выступили против.

Однако тонны мусора надо куда-то везти. Если в другие регионы, то плата за его вывоз вырастет в разы. Как быть?

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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- Когда закон, технологии, надзорные органы, гидрология позволяют разместить завод, не нарушая ничьих прав, его надо размещать, - считает Александр Дрозденко. - Если исходить из того, согласны ли все жители района, то место для завода не найдется никогда. Нам надо искать компромиссное решение, мы открыты для диалога. Если вы против - дайте нам альтернативное предложение. Вариант "только не здесь" не принимается. При этом людям надо объяснять, что получится в итоге. В соседней Финляндии подобные заводы стоят в пятистах метрах от жилых домов.

"Мусорную" проблему усугубляют 10 миллионов кубометров строительных отходов, которые каждый год производят Петербург и Ленобласть. Три четверти этого объема - грунты. Со строительством новых станций метро их количество еще увеличится. Вместе с заводскими "хвостами" этот грунт также можно было бы использовать для рекультивации карьеров в регионе.

Тем временем

Региональный оператор по обращению с ТКО объявил конкурс на проведение проектно-изыскательских работ по пяти комплексам переработки отходов. Производительность каждого - 600 тысяч тонн ежегодно.

Два комплекса предполагается разместить в Петербурге - на Волхонском шоссе и в Левашово. Остальные - в Ленинградской области, на месте выработанных или действующих карьеров.

Предполагается построить заводы на территории Всеволожского, Выборгского и Ломоносовского районов. В техзадании предусмотрены цеха сортировки и переработки мусора, линии по производству альтернативного топлива.

Но объявленный конкурс не означает, что комплексы появятся именно в указанных местах. Проектно-изыскательские работы покажут, можно ли там размещать эти объекты. Решения еще не приняты, строительство может начаться только после всех экспертиз и обсуждения с местными жителями.

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