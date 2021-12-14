Как сделать транспортировку рыбы по Севморпути рентабельной для бизнеса

Сегодня основным поставщиком рыбы в европейскую часть России остается Дальний Восток, причем в последние годы самый "капризный" груз перевозили по Северному морскому пути в рефрижераторных контейнерах. Более того, каждый год планировалось увеличивать объем перевалки. Но с 2020 года он снижается: если в 2019 году атомный лихтеровоз "Севморпуть" доставил из Петропавловска-Камчатского в Петербург восемь с половиной тысяч тонн рыбы, то в 2020 году - только шесть с половиной.

Рыбы в море пока хватает, но довезти ее до покупателя свежей - проблема. Фото: Александр Пирагис/РИА Новости

В Росрыболовстве отмечают, что в этом году наблюдаются общий сбой в работе международной логистической цепочки и растущий дефицит контейнеров-рефрижераторов. В итоге в 2021 году проведена только одна доставка рыбы с Дальнего Востока по СМП - объемом около трех тысяч тонн, а ранее законтрактованный на сентябрь 2021 года "рыбный" рейс атомохода "Севморпуть" пришлось отменить.

Эта тема была затронута в Петербурге на Международном форуме "Артика: настоящее и будущее": представители власти и эксперты оценили экономические риски по доставке рыбы Северным морским путем и предложили меры, которые помогут увеличить ее перевалку с востока на запад. Ведь сегодня именно арктическая дорога считается наиболее надежной для сохранения качества рыбы.

- Это один из наиболее капризных продуктов при транспортировке, - рассказал президент Ассоциации организаций продуктового сектора Михаил Синев. - Значительные изменения в рыбе происходят при повторном замораживании после оттаивания, которое возможно в процессе хранения и транспортировки.

По его словам, колебания всего лишь в пределах одного градуса изменяют клеточную структуру тканей и нарушают качество продукта:

- При повышении температуры количество денатурированного белка увеличивается, рыбий жир постепенно расщепляется и окисляется, что ухудшает вкус, запах и цвет рыбы. Поэтому, согласно техрегламенту Евразийского экономического союза, в процессе хранения, перевозки и реализации не допускается размораживание рыбной продукции, храниться она должна при температуре не выше минус 18!

Причем более трех с половиной тысяч тонн дальневосточной рыбы было все-таки выгружено в Архангельске в уходящем году. Планировалось два рейса, но одно судно вышло из строя, сообщили эксперты. Вместе с тем в регионе есть где хранить рыбу, и это удобно поставщикам - рыба поставляется на рефрижераторных судах и хранится при одной температуре, причем качество ее на порядок выше качества той, которая поставляется с Дальнего Востока в Европу вагонами по железной дороге.

В Архангельской области предлагают внести изменения в правила применения тарифов на ледокольную проводку судов в высоких широтах

Контейнерная площадь района Экономия архангельского порта составляет сегодня 90 тысяч квадратных метров, здесь можно одномоментно подключить к сети 121 контейнер, более того, в распоряжении тралфлота есть железнодорожная ветка, что позволяет сразу же загружать контейнеры и отправлять их в столицу по рельсам.

Отметим также, что перевозка рыбы с Дальнего Востока в Архангельск по морю занимает 12-14 дней. Далее в Москву груз прибывает через 18-19 дней. Для сравнения: сухопутные поставки дальневосточного лосося в столицу составляют 40-60 дней.

Вместе с тем, как рассказали на форуме эксперты Росрыболовства, в последнее время СМП не рассматривается большинством компаний как приоритетный путь - из-за нерегулярности рейсов и неконкурентоспособности перевозок. По информации ведомства, средняя стоимость перевозки рыбы 40-футовыми контейнерами по железной дороге из Владивостока в Москву составляет 16-18 рублей за килограмм, в авторефрижераторах - 18-19, по СМП - 20 рублей за килограмм.

В Росрыболовстве заявили: экспериментальные рейсы лихтеровоза "Северной морской путь" в 2019 и 2020 годах оказались экономически неэффективными в связи с их низкой загрузкой в западном направлении и отсутствием загрузки в обратном.

Кстати, до пандемии планировалось, что обратный груз будет направляться на восток с расчетом на Китай, но сегодня этот рынок малодоступен:

- По свидетельству рыбаков, там сегодня придираются к каждой коробке - если хотя бы в одной из них обнаружен вирус, вся партия рыбы уничтожается, - отметили участники форума. - Так рисковать сегодня никто не хочет.

Казалось бы, вагонами и машинами возить рыбу действительно выгоднее... Вместе с тем, по словам Михаила Синева, выбор отправки по железной дороге остается за грузоотправителем, который, естественно, стремится сэкономить - выбирает наиболее дешевые, но менее надежные способы.

- При этом дорогостоящий специализированный подвижной состав, тариф которого дороже в два с половиной раза, остается не до конца востребованным, - отметил эксперт.

Какие "паруса" нужно поставить, чтобы вернуть суда с дальневосточным лососем на Севморпуть? В Архангельской области предлагают внести изменения в правила применения тарифов на ледокольную проводку судов в акватории Северного морского пути.

А также обнулить тарифы для судов, осуществляющих перевозку рыбной продукции, в соответствии с поручением председателя правительства РФ от 20 апреля 2018 года.

Для того чтобы сделать транспортировку рыбы по СМП более выгодной, власти Поморья предлагают также решить вопрос субсидий на предоставление компенсации части затрат при транспортировке сельхозпродукции по СМП. Более того - предусмотреть специальные тарифы и повышающий коэффициент для компенсации перевозки рыбы Севморпутем на экспорт.

Сделать высокоширотную дорогу более рентабельной помогут также единые тарифы на портовые сборы в портах Арктики - участники форума просили ввести их для судов промыслового флота и судов, перевозящих рыбу по СМП. Тем самым бизнес получит равные условия и сам определит, в какой порт лучше заходить.

Кстати

Предприниматели, работающие на СМП, ждут сегодня не только "раскачки" Китая, но и времени, когда условия для перевозок арктическими морями станут более благоприятными - причем не только погодные:

- СМП - это путь, данный нам природой, - сказал глава Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк. - Но бизнесу нужен определенный люфт во времени - он раздумывает, надо или не надо. Главное, чтобы предприниматели почувствовали плюсы от перевозок по СМП. Не кнутом их туда нужно загонять, а пряником. И при этом развивать все виды доставки - и морской, и железнодорожный, и автомобильный.