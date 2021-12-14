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14.12.2021 16:45

Как совместить лечение и отдых в новогодние праздники

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 279(8630)
Долгие новогодне-рождественские выходные десятки тысяч россиян хотят провести с пользой для здоровья и намечают на эти дни посетить медицинские учреждения, пройти обследования и даже сделать операции, отдохнуть в санаториях, пройти курс реабилитации. В клиники крупных городов обязательно будет большой поток пациентов из регионов, тем более что многие россияне решат совместить медико-оздоравливающую составляющую с отдыхом и классическим туризмом.
Новый год - не время забывать о собственном здоровье. Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Новый год - не время забывать о собственном здоровье. Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Новый год - не время забывать о собственном здоровье. Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Что касается государственных учреждений, то, естественно, никакие большие "каникулы" не предвидятся, однако сокращенный режим работы и объема оказания медпомощи будет (за исключением экстренных служб). То есть ряд подразделений заработает уже после Рождества. У частных клиник будет свое расписание, и многие вообще не будут устраивать перерывов, поскольку ожидают значительный поток пациентов.

Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Кижи"
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Нужно отметить, что пандемия и связанные с ней ограничения увеличили интерес россиян именно к отечественным медицинским учреждениям. По словам Евгения Чернышева, президента Ассоциации медицинского туризма и экспорта медицинских услуг, в 2020 году произошел трехкратный рост медтуризма именно на внутреннем рынке.

Какие же направления наиболее востребованы? На первом месте стоит гинекология и акушерство (включая репродуктивные технологии). Очень востребованы как у россиян, так и у медтуристов из других стран лечение онконедугов, стоматология, офтальмология, пластическая хирургия, диагностические исследования. Набирает популярность такая услуга, как получение "второго мнения". Фиксируется рост интереса к чек-апам (комплексу диагностических обследований). Крайне востребованной новинкой стали реабилитационные программы после перенесенного коронавируса. Их предлагают как клиники, так и пансионаты и санатории.

- Традиционно праздничные дни в России создают рекреационное "окно" возможностей, прежде всего для работающих граждан. Но хочу предупредить относительно посткоронавирусной реабилитации, предлагаемой повсеместно. В ряде случаев такие программы не имеют никакого научного обоснования. Медицинский турист должен знать, что в России разработаны методические рекомендации по составлению программ восстановления для перенесших СOVID-19. Эти рекомендации утверждены главным внештатным специалистом Минздрава России по санаторно-курортному лечению. Поэтому перед приобретением путевки имеет смысл поинтересоваться в клинике или санатории, соответствует ли предлагаемая ими программа восстановления рекомендациям от Минздрава, - советует Евгений Чернышев.

"РГ" опросила некоторые медицинские учреждения.

В Многопрофильной клинике "Сестрорецкая" (с родильным домом) все службы будут работать в обычном режиме.

- Рожают в любое время, это понятно. Но и остальные подразделения полностью готовы принять пациентов. Мы видим повышение интереса к программам восстановления организма, в том числе после коронавируса. Очень востребованы детокс-программы, чек-апы. А кто-то планирует пройти обследование, сдать анализы, - комментирует Елена Дворянова, заместитель главврача клиники по административной части.

Фото: iStock
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- Стало обращаться очень много людей, перенесших коронавирус. И первый вопрос: нет ли осложнений по сердечно-сосудистой системе? Много приходят и с жалобами на боль и тяжесть в ногах, и, к сожалению, чаще стали находить по время обследования тромбы. Также после коронавиурса обращаются с жалобами на бессонницу, отсутствие обоняния. Приходят и те, кто начитался страшилок в Интернете о побочных эффектах вакцинации, и теперь хотят проверить состояние здоровья. Но радует, что все больше пациентов стали обращаться именно с профилактической целью или же при первых признаках недугов. То есть, на наш взгляд, есть тенденция все-таки вовремя обращаться к врачу, не ждать тяжелого развития ситуации, считает Лариса Кириллова, директор медицинского центра "ФлебоЛайф". Центр будет работать также по обычному графику.

Как пояснили "РГ" в Санкт-Петербургском агентстве медицинского туризма, в последнее время в петербургские клиники все чаще обращаются молодые люди, в том числе из регионов, именно за различными программами укрепления здоровья, чтобы сделать профилактику развития заболеваний. То есть быть здоровым стало модно.

Полностью читайте в ближайшем номере "Российской газеты". Все тексты сюжета "Отдых и туризм в России" читайте здесь.

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