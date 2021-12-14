В России аграриям разрешили торговать на своих участках

Наболевшая проблема сбыта для небольших сельскохозяйственных предприятий понемногу решается. Подписан федеральный закон, который разрешает сельхозпроизводителям продавать свою продукцию на используемых ими землях. До сих пор это считалось нецелевым использованием участков.

Документ разрешает фермерским хозяйствам и сельхозкооперативам использовать для торговли различные постройки - например, пристройки к жилым домам или административным зданиям. Также разрешено продавать продукты в нестационарных объектах, которые можно ставить всюду, кроме грядок и вспаханных полей. При этом необходимо соблюдать важное условие: объект не должен нарушать почву земельного участка.

Эксперты поддерживают это решение. В первую очередь новый закон поможет производителям, имеющим собственную переработку и выпускающим продукцию, которую можно сразу поставлять в магазины - пакетированное молоко, сыры, колбасу и так далее. Таким предприятиям достаточно будет выделить под магазин помещение на первом этаже жилого дома, подчеркивает вице-президент "Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России" (АККОР) Ольга Башмачникова. По ее словам, данную реформу необходимо продолжать и углублять, чтобы меры поддержки коснулись и иных предприятий. В первую очередь речь идет о региональных представителях АПК, выпускающих продукцию для дальнейшей переработки.

- У нас нет собственной переработки, мы производим сырое молоко, продавать которое запрещает Роспотребнадзор, - рассказал директор "Полярной звезды" Казбек Абдурахманов. - На мой взгляд, необходимо сначала снять тотальный запрет на торговлю натуральным молоком. В этом случае многие фермеры организовали бы его продажу.

Запрет Роспотребнадзора, безусловно, имеет основания. Все хозяйства, имеющие коров, не проконтролируешь, поэтому качество сырого молока гарантировать невозможно. С другой стороны, перестраховка в этом отношении обходится дорого. Например, "Полярная звезда" сегодня производит 13 тонн молока в сутки - на четыре тонны меньше, чем несколько лет назад, подчеркивает Казбек Абдурахманов. Снижение произошло из-за того, что пришлось сокращать поголовье коров - в 2018 году здесь было 1450 коров, а в 2019 году их стало меньше на 30 процентов. Другого выхода не было: молокозавод брал у фермы молоко по 27 рублей за литр. При этом стоимость кормов, которые закупает предприятие, составляет более 30 рублей за килограмм, а ведь их еще нужно доставить.

- Мы проваливались и до уровня 11 тонн в сутки, - добавляет Казбек Абдурахманов. - Сейчас немного восстановились благодаря помощи областного правительства. Половину объема мы начали сдавать предприятию "Тулома". Но факт есть факт: каналов сбыта нам остро не хватает. Если бы торговля сырым молоком была разрешена, мы решили бы эту проблему. В его качестве сомнений быть не может: лаборатория ежедневно проводит анализ молока, ветеринары контролируют здоровье коров. Кроме того, натуральное молоко, которое гораздо полезнее и вкуснее, можно было бы продавать существенно дешевле, чем переработанное молоко в магазинах, где оно стоит более 90 рублей за литр. Мы в этом случае начали бы работать над собственной сетью сбыта.

Для северных регионов важной мерой поддержки могло бы стать субсидирование стоимости кормов, поскольку именно на них приходится самая высокая доля в себестоимости продукции. Наилучший выход для мелких предприятий АПК и личных подсобных хозяйств - это создание системы кооперативов, которые создавали бы собственную переработку продукции и сеть сбыта. В арктических субъектах поддерживать создание кооперативов могло бы государство.

Натуральное молоко, которое гораздо полезнее и вкуснее, можно было бы продавать существенно дешевле, чем переработанное

В качестве примера Ольга Башмачникова приводит опыт Ульяновска, где один из кооперативов собирает молоко от тысячи личных подсобных хозяйств. В каждом поселении работает собственный сборщик молока со своим молоковозом и лабораторией. Молоко от 1300 ульяновских коров поступает на местный молокозавод. В других районах существует аналогичная схема - с той лишь разницей, что там перерабатывающие мощности принадлежат кооперативу. В этой работе активно участвовали власти Ульяновской области. Помимо участия в сельскохозяйственном нацпроекте, на уровне региона было решено выделить средства на кооперацию сельхозпроизводителей, принят областной закон о кооперации и создан приоритетный инвестпроект.

- Для Арктической зоны было бы целесообразно попросить у федерального центра дополнительные средства в связи с особо сложными условиями для сельского хозяйства, - считает эксперт.

Помимо этого, следует упростить процедуру получения разрешения на нестационарную торговлю в "ходовых" местах - на остановках или площадях в центральных районах городов. Сегодня это разрешение получить фермерам почти нереально.

Еще одна необходимая мера поддержки - корректировка закона о контрактной системе.

АККОР предложила поправки, которые дают возможность единоразово закупать сельхозпродукцию у субъектов малого предпринимательства на сумму до двух миллионов рублей без торгов. Еще одно предложение - определить квоты продукции, которая закупалась бы только у небольших сельхозпроизводителей или кооперативов, чтобы уйти от посредников. Сегодня на фоне роста цен стала еще более очевидной необходимость государственной поддержки для малых предприятий АПК, которые поставляют наиболее качественную продукцию небольшими партиями. Это единственный вариант создать конкуренцию крупным агрохолдингам, нередко работающим на количество в ущерб качеству.

Тем временем

Нестандартное решение проблемы сбыта нашли фермеры Подмосковья. Там налаживается фьючерсная торговля капустой, картофелем и другими овощами: вначале вносится авансовый платеж, а затем товар поставляется по фиксированным ценам в течение всего сезона. По данным Московского крестьянского союза, фьючерсные контракты заключили уже более 200 фермеров из центральных регионов и Подмосковья. Подобная предоплата позволяет им полноценно подготовиться к посевной 2022 года.