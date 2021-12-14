На кинофестивале Arctic open раздали награды

В Архангельске завершился V Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open. Проходил он нынче в шести городах и поселках региона, на 15 площадках.

- Мы не чувствуем себя "на краю Земли", - сказала "РГ" директор кинофорума Тамара Статикова. - Архангельск - окно в Арктику. Долететь к нам несложно: каких-то полтора часа от Москвы и Петербурга. Поэтому мы рискнули провести фестиваль в условиях ограничений, в которых живем сейчас.

Да, пандемия, локдауны, переносы фестивалей в онлайн или на следующий год. Проблемы с визами участников. Ограничения… Из-за границы только турецкий режиссер Хасан Серин добрался до Arctic open. Привез короткометражный фильм "Привет, Африка" - о двух маленьких девочках, отправившихся спасти от голода африканских детей. И получил специальный диплом от Надежды Михалковой, актрисы, продюсера, председателя жюри конкурса "Arctic open - детям", с формулировкой "За отражение вечных ценностей".

Очень хотел приехать на фестиваль режиссер фильма "Посредник" Бент Хамер (Норвегия). Не получилось… Хамер - автор фильмов "Яйца", "Кухонные байки", "О'Хортен". Его новое кино выйдет в ограниченный прокат в России в ближайшее время. Присоединяюсь к зрителям, сказавшим на обсуждении: "Это самый лучший фильм, который я увидел в последнее время. Буду рекомендовать посмотреть его". Посредник - человек, приносящий плохие новости в дом, он сообщает людям о гибели их родственников. Такой должности, которую получил Фрэнк Фаррелли, конечно, нет на самом деле. Это остроумная и в то же время горькая выдумка режиссера, снявшего "черную комедию".

Лауреатов фестиваля объявили на торжественной церемонии в Архангельском театре драмы имени Ломоносова. Гран-при получил полнометражный фильм "Второе солнце", снял его дебютант - драматург и театральный режиссер Ринат Ташимов (Москва). Абсурдное кино, "черная комедия" о жителях татарской небольшой деревушки в сибирской глухомани. Автору 32 года, родился в татарской деревне Омской области (тема картины ему, можно сказать, родная), был актером "Коляда-театра".

Победители были выбраны в четырех номинациях: полнометражные, короткометражные игровые и документальные работы, фильмы для детей и юношества.

Лучшей короткометражной работой назвали фильм "Виктор на Луне" режиссера Кристиана Архоффа из Дании, лучшей документальной - "В другом месте" (Дания, режиссер Вибеке Брилд).

- Это шедевр, симфония, такая высота художественности! Волшебное кино, - оценила работу Брилда председатель жюри программы документалок режиссер, продюсер Ирина Васильева. И добавила: "Призов и дипломов у нас, к сожалению, гораздо меньше, чем фильмов, которые хотелось бы отметить". На конкурс было прислано 273 работы, 22 из них приняли.

- Мне очень нравится название фестиваля. Я более десяти лет работаю в кино, Арктика всегда была закрыта для меня, а теперь она открывается для кинематографистов, - сказал победивший в номинации "Лучший режиссер документального фильма" Генри Марио Микс (Германия).

Своих фаворитов назвали и представители медиажюри - журналисты Архангельска, они оценивали только документальное кино. И выбрали канадский фильм "Назойливый медведь" режиссера Джека Уайзмана - за сочетание профессионального мастерства кинематографиста и раскрытия проблемы сосуществования природы и человека.

Юные зрительницы рванули "на Антона Богданова", известного благодаря комедийному сериалу "Реальные пацаны" (роль Антохи). В Архангельске актер представлял в программе "Arctic open - детям" дебютную работу - "Нормальный только я", где он соавтор сценария, режиссер, продюсер, а также сыграл одну из главных ролей - директора детского оздоровительного лагеря. В итоге забрал два главных приза: "Лучший фильм для детей и юношества" и "Лучший режиссер". В картине снялись актеры Максим Виторган, Константин Хабенский, Ольга Лерман.

Награды фестиваля отправятся в Данию, Исландию, Канаду, Францию - тем, кто не смог прилететь в Россию. Среди призов - денежные, а также от спонсоров - путевки в Крым и на Соловки.

Прямая речь

Алексей Медведев, отборщик международной программы, куратор конкурсной и внеконкурсной программ Arctic open, кинокритик:

- Четыре года назад меня пригласили в команду фестиваля - для того, чтобы придать ему "международный блеск". И общими усилиями у нас это получилось, несмотря на то, что средств у Arctic open не так уж и много. В Архангельск приезжали режиссер Докур Кариес из Исландии, канадский режиссер Дени Котэ. В этом году из-за пандемии не удалось организовать "десант" кинематографистов из Норвегии: хотели пригласить режиссера Бента Хамера и сценариста, писателя Эрленда Лу. Пришлось ограничиться онлайн-беседами.

В конкурсной программе "Полнометражное игровое кино" мы показали зрителям два зарубежных фильма: "Агнец" из Исландии ("Особый взгляд Каннского кинофестиваля" - приз за оригинальность), "Посредник" из Норвегии, премьера которого состоялась на международном кинофестивале в Торонто в 2021 году. Представили якутскую кинематографию: фильм "Ыт" режиссеров Степана Бурнашева и Дмитрия Давыдова (на 37-ом Варшавском международном кинофестивале картину наградили премией NETPAC и специальным призом жюри) и "Нуучча" Владимира Мункуева (фильм стал нынче сенсацией "Кинотавра", получил приз за режиссуру, победил на фестивале в Карловых Варах в секции "К Востоку от Запада").

На открытие фестиваля я предложил новый фильм Николая Хомерики "Море волнуется раз", награжденный на "Кинотавре"-2021 (Гран-при фестиваля и приз за лучшую женскую роль).

Жанры фильмов разнообразные: мистический триллер, драма, мелодрама, черная комедия. Традиционно на кинофестивале присутствует авторское кино, потому что взыскательную фестивальную публику интересуют режиссеры-личности, люди, которым есть что сказать.

Лауреаты V кинофестиваля Arctic open

Полнометражные фильмы

Лучший фильм: "Второе солнце" (Россия, режиссер Ринат Ташимов)

Лучший режиссер: Вальдемар Йоханссон, "Агнец" (Исландия, Швеция, Польша)

Лучшая операторская работа: Александр Ильховский, "Медея" (Россия)

Лучший сценарий: Степан Бурнашев, Дмитрий Давыдов, "Ыт" (Россия)

Короткометражные фильмы

Лучший фильм: "Виктор на Луне" (Дания, режиссер Кристиан Архофф)

Лучший режиссер: Светлана Белоруссова, "Ку-ку" (Россия)

Лучшая операторская работа: Вадим Алсаед, "Пипо и любовь вслепую" (Франция)

Лучший сценарий: Сергей Малкин, "Накипь" (Россия)

Документальные фильмы

Лучший фильм: "В другом месте" (Дания, режиссер Вибеке Брилд)

Лучший режиссер: Генри Марио Микс, "По тонкому льду" (Германия-Россия)

Лучшая операторская работа: Николай Н. Викторов, Николай Корниенко, "Чермет" (Россия)

Лучший сценарий: Иван Головнев, "Земля кереков" (Россия)

Конкурс "Arctic open - детям"

Лучший фильм для детей и юношества: "Нормальный только я" (Россия, режиссер Антон Богданов)

Лучший режиссер: Антон Богданов