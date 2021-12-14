На подъем затонувших судов выделили более миллиарда рублей

Подъем и разделка тысяч затопленных в российских водах кораблей, остающихся острой проблемой, понемногу обретают законодательную базу. Госдума 25 ноября ратифицировала Найробийскую конвенцию 2007 года об удалении затонувших судов. В этом документе прописаны обязательное страхование или другие варианты финансового обеспечения, которые позволяют воплотить в реальности обязанность судовладельцев не бросать на произвол судьбы суда, отслужившие свой век. Кроме того, конвенция обязывает договаривающиеся стороны требовать страхования ответственности не только от владельцев судов, ходящих под флагом этих стран, но и от всех прочих судов, которые заходят в порты или на рейды участников конвенции.

Масштаб предстоящей работы огромен. "РГ" уже писала о том, что в Балтийском море зарегистрировано 26,7 тысячи таких судов, из которых более десяти тысяч затонули в период с 1128 по 1947 год. Только на дне Финского залива находится более пяти тысяч объектов, из которых 2,5 тысячи - различные суда. Во время обследования Кольского залива в 2016 году выявлено 102 объекта, из которых 52 находятся в береговой полосе, а 50 - в акватории. В их числе в Ненецком автономном округе выявлено 93 брошенных судна. Наиболее серьезна ситуация с "утопленниками" на Дальнем Востоке, которую оценил в прошлом году премьер Михаил Мишустин в порту Магадан. Всего в дальневосточных акваториях обнаружены 580 погибших судов. Итогом стал план по подъему и удалению затонувших судов в акватории ДФО.

- В этом году мы планировали поднять и утилизировать шесть судов, но сделали больше - утилизировали 17 судов, - сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

На Северо-Западе эти работы движутся куда медленнее. Например, в 2017 году в губе Ретинская были подняты две металлоконструкции, а до 2024 года планируется поднять еще пять. Эксперты отмечают, что при существующих темпах подъема работы по подъему всех 50 затонувших судов будут завершены через 50 лет. Большой "вклад" в эту проблему вносили и продолжают вносить рыбопромышленники. Многие владельцы затопленных судов всячески открещиваются от своей обязанности их убрать. Примером может служить судно "Бриз", которое стояло у причала Мурманской судоверфи и затонуло в январе 2021 года.

- Оно мешает собственнику причала подводить и отводить суда, - рассказал капитан морского порта Мурманск Эдуард Безукладов. - Владельцу "Бриза" было направлено требование поднять судно, на которое он не отреагировал. Пришлось обратиться в Арбитражный суд Мурманской области, который принял решение обязать собственника "Бриза" поднять свое имущество, но судовладелец обжаловал его в 13-м апелляционном суде Санкт-Петербурга. При этом он даже не принял никаких мер, чтобы выяснить стоимость подъема "Бриза".

Представители рыбопромышленного бизнеса Заполярья высказали опасение, что теперь "оплачивать подъем судов заставят судовладельцев", хотя это является вполне логичным. В этой ситуации нужно заставить их всех застраховать свои суда, тогда подъем судна становится головной болью страховщика.

Если же погибший траулер или транспорт не застрахован и его владельцем является небольшое предприятие, то поднять корабль на собственные средства оно не может, это под силу лишь крупным компаниям.

Сегодня застрахованы лишь современные и дорогие суда. Тонут же, как правило, небольшие и старые траулеры, застраховать которые нереально. Именно их владельцы стремятся сэкономить на страховке.

Сегодня застрахованы лишь современные и дорогие суда. Тонут же, как правило, небольшие и старые траулеры

- Как правило, подъемом судов занимаются специализированные компании, которых в мире очень мало и услуги которых стоят дорого, - заявил Владимир Григорьев, председатель правления НО "Союз рыбопромышленников Севера" - У нас на Севере я не знаю ни одной такой компании. Есть компании, занимающиеся разделкой, но они способны работать только с судами, уже находящимися на берегу. Подъем одного судна может обойтись в миллионы долларов.

Эту точку зрения разделяют не все. По мнению других экспертов, "миллионы долларов" выглядят большим преувеличением. Корреспонденту "РГ" удалось связаться с участником подъема судна "Монни", которое затонуло в Финском заливе в январе 2017 года вместе с экипажем и чуть менее чем через год с помощью мурманского предприятия "Магеллан" было поднято и доставлено на берег.

Как и следовало ожидать, собственник судна отказался от подъема, сославшись на "нехватку средств", несмотря на решение суда. Все расходы пришлось взять на себя центральному аппарату Следственного комитета, поскольку иначе выяснить точные причины гибели судна было невозможно.

- Сначала никто не ожидал, что его можно будет поднять. Но мы подняли "Монни" с глубины 27 метров за четыре с половиной миллиона рублей, - заявил собеседник "РГ", попросив не называть его фамилию. - Во многих случаях подъем судна не так сложен, как это пытаются представить. Много возможностей у государственных структур, отвечающих за спасение на море, но они не всегда хотят этим заниматься. Например, за подъем "Монни" они запросили 20 миллионов рублей.

Та же ситуация, по его словам, с подводным осмотром судна "Онега", которое погибло в декабре 2020 года у берегов Новой Земли вместе с 17 членами экипажа. Есть подводные роботы, с помощью которых можно не только осмотреть судно, но и поднять с его борта вещдоки. Глубина, на которой затонуло судно "Онега", составляет около 130 метров, а робот может погружаться на 300 метров. Но вопрос с осмотром так и не решен, и объяснение все то же - "слишком дорого".

Все эксперты сходятся во мнении, что решать проблему затонувших судов необходимо с прицелом на будущее. Для этого в первую очередь нужно продумать меры, которые вынуждали бы судовладельцев страховать свои суда. А для подъема тех кораблей, которые уже ушли на дно, судя по всему, понадобится отдельная федеральная программа, поскольку судебные тяжбы с недобросовестными "рыбными генералами" могут тянуться годами. Придется создавать и инфраструктуру для разделки поднятых кораблей. По словам Владимира Григорьева, это особенно актуально для Мурманской области.

Сегодня существующие в Заполярье судоремонтные заводы, где было бы возможно разделывать старые суда, значительно загружены военными заказами.

Прямая речь

Виктория Абрамченко, заместитель председателя правительства РФ:

- Наша задача - не только поднять уже затонувшие суда. Важно создать условия, при которых такие кладбища кораблей больше не будут появляться. Затопить корабль - это не утилизация. Необходимо, чтобы собственникам судов было невыгодно намеренно их затапливать. Для этого правительство разработало три законопроекта. Все они уже внесены в Государственную Думу, а основной принят в первом чтении 26 октября. Защитой от недобросовестных судовладельцев станет и система штрафов - за преднамеренное затопление корабля предусматривается штраф до 20 миллионов рублей.