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14.12.2021 15:56

Почему осложнилось оформление льгот резидентам Арктической зоны

Текст: Татьяна Сухановская (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 283(8634)
На международном форуме "Арктика: настоящее и будущее", прошедшем в Санкт-Петербурге, были представлены результаты эволюции высоких широт за полтора года. Как рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, с 2020-го в АЗРФ реализуются 338 проектов общей стоимостью 1,1 триллиона рублей инвестиций с государственной поддержкой 94 миллиарда. Это позволит создать 28 тысяч рабочих мест.
Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
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Напомним: в прошлом году в Арктической зоне России для бизнеса начал действовать режим особых преференций. На первом месте по количеству участников проекта - Мурманская область, в которой зарегистрированы 93 арктических резидента с общей суммой финансовых вливаний более 123,7 миллиарда рублей. Далее следует Архангельская область, где сегодня 85 резидентов, а сумма инвестиций - более 30 миллиардов.

"Арктическое лето" для бизнеса наступило. Но проблемы, с которыми сталкиваются резиденты АЗРФ в новой зоне комфорта, общие для высоких широт. Они стали главной темой дискуссий на площадках форума.

Так, наиболее востребована из преференций компенсация страховых выплат - решение о возмещении предпринимателям АЗРФ до 75 процентов затрат на страховые взносы было принято правительством РФ в прошлом году. Именно об этом, кстати, активнее всего просил бизнес. После чего в первый же год столкнулся со сложностями администрирования компенсаций - многим приходится оформлять для этого дополнительных сотрудников, так как "бумажный" процесс занимает значительное время. Поэтому общее предложение предпринимательского сообщества - переход на фиксированную ставку возмещения затрат.

Речь шла и о льготном финансировании: первая в АЗРФ архангельская компания уже получила льготный кредит, но сегодня всем без исключения арктическим регионам необходимы дополнительные вливания в фонды микрозаймов и развития промышленности.

Представители высоких широт выступили также с инициативой об ускорении перевода земель лесного фонда в промышленный. Пока этот процесс может занимать годы. К примеру, в районе архангельского порта сегодня есть участки, имеющие хороший канал, но земли, где его можно разместить, - это земли лесного фонда.

- Инвесторы говорят: "Если бы месяцы потребовались на их перевод - можно было бы разговаривать, но когда речь идет о годах, мы ввязываться не хотим, это слишком долго", - рассказали архангельские эксперты.

С 2020 года в Арктической зоне страны реализовано 338 проектов стоимостью более триллиона рублей

Большинство арктических предпринимателей касается и дефицит ледокольного флота: руководитель дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша заявил на форуме, что без дополнительного строительства шестого и седьмого ледоколов проекта 22220 невозможно обеспечить круглогодичную навигацию по Северному морскому пути:

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- С пятью ледоколами 22220 можно увеличить навигацию с восьми месяцев до девяти. Но без дополнительных двух ледоколов круглогодичной навигации, безопасной и бесперебойной, не достичь, - отметил он.

Говорилось на форуме и о том, что планы "больших монополий необходимо синхронизировать с планами по реализации инвестиционных проектов в Арктике". Как пример: в прошлом году рост грузооборота в архангельском порту составил 7,2 процента, в этом он также растет. Но ряд новых терминалов столицы Поморья по перевалке грузов в Арктику завязан на железнодорожную станцию Соломбалка, а она в пиковую нагрузку рискует не справиться с возрастающим грузооборотом - необходима ее модернизация.

Требует синхронизации и проект по созданию нового производства в Пинежском районе Архангельской области, после старта которого в 2023 году в Арктике появится более полутора миллионов тонн грузов пиломатериалов и пеллет. Сегодня стройка просит энергетической "подпитки": вопрос о необходимых 10 мегаваттах был решен в рамках форума.

Одним словом, в Арктике "не получится, чтобы все работало в автоматическом режиме, нужно засучить рукава", - резюмировал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Арктика: битва за ресурсы

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