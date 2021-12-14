Как петербуржцы превратили 140-летний проблемный дом в образцовый

Еще не так давно в доме 1882 года постройки на Петроградской стороне Петербурга был полный набор проблем старинных зданий - от текущей крыши и обветшалого фасада до слабого напора воды и засоров канализации. Сегодня это дом образцового содержания, один из лучших в районе. На нем впервые в городе установили инновационную систему обогрева крыши, с которой теперь вообще не приходится счищать снег. Здание на Лахтинской улице, 1/60, литера А, преобразилось благодаря активности совета многоквартирного дома (МКД). Недавно его руководитель Алла Бредец стала победителем всероссийского конкурса "Супердомоуправ-2021", о котором рассказывала "РГ".

Пример этого дома вполне могут взять на вооружение другие собственники жилья. Само понятие - совет МКД - появилось в Жилищном кодексе РФ еще десять лет назад. С помощью этого органа владельцы помещений могут влиять на процесс управления домом. Совет вправе предлагать жильцам порядок пользования общим имуществом, работы по содержанию и ремонту, контролировать их выполнение, качество коммунальных услуг, и это лишь часть его полномочий.

- У нас часто говорят, что собственники помещений в многоквартирных домах решают абсолютно все, - отмечает Алла Бредец. - Но это относится только к активным собственникам, а людей, готовых перешагнуть порог своей квартиры и начать капитализировать общий дом, очень мало. И даже если такие жильцы находятся, их ждут большие проблемы, поскольку двери управляющих компаний и других организаций, как правило, закрыты. Достучаться до них очень сложно. Многое зависит от умения договариваться, но главное - от желания что-то изменить.

У дома на Лахтинской самая обычная управляющая компания. Когда в 2014 году жильцы создали совет МКД, здание было в плачевном состоянии, а руководители УК менялись каждые несколько месяцев. Активисты договаривались с одним из них о выполнении работ по дому, но когда подходил срок их начала, в директорском кресле уже сидел другой человек, который не признавал никаких обещаний предшественника. Вдобавок к этому со счета МКД почему-то списывались средства за ремонт, которого не было. Но совет не сдавался.

- Мы запрашивали все расходы по дому за последние годы, писали претензии и в итоге восстановили его баланс. На счету появились деньги, а с ними - возможность начать реально что-то делать, - рассказывает руководитель совета МКД. - Наш дом входил в региональную программу капремонта, но все сроки были пропущены. Нам удалось их актуализировать. В результате отремонтировали крышу и фасад, системы электро- и водоснабжения, водоотведения, подъезды.

Жильцы контролировали работы, но нерадивый подрядчик все же выполнил ремонт фасада некачественно. Совет это так не оставил - обратился в суд, и тот обязал ответчика все исправить. Теперь так всегда: при выявлении любых дефектов активисты добиваются их устранения в рамках гарантийных обязательств.

Кроме того, собственники подписали с УК "полноправный" договор управления, по которому совету дома был передан ряд важных полномочий. А после работы с коммерческими арендаторами, бесплатно размещавшими на здании свою рекламу, дом получил дополнительный доход.

Собственники помещений в многоквартирных домах решают все. Если захотя

Крыша - особая статья. Как и многие здания Северной столицы, дом на Лахтинской покрыт скатной фальцевой кровлей, которая требует очень бережного отношения. При уборке снега и наледи ее можно повредить. К тому же к этой операции надо привлекать альпинистов, а потом еще придется вывозить сброшенный снег.

- Мы стали мониторить рынок в поисках решения, - делится опытом Алла Бредец. - В основном в системах обогрева используется электрический кабель, а его дорого и сложно эксплуатировать. Но нам повезло - нашли в Ленинградской области производителей инновационной системы обогрева кровли "Теплокарбон". До нас они не работали с жилыми домами - только с промышленными объектами. Мы убедили их взяться за наш дом как пилотный проект в Петербурге. Систему установили в 2020-м, а в этом году ее доработали - сделали полностью автоматизированной. На кровле установлены видеокамеры для мониторинга ее работы, управлять которой теперь можно даже со смартфона.

Система экономична: датчики срабатывают при определенной температуре - например, при переходе с плюсовой на минусовую. В результате на крышу не надо подниматься даже для осмотра, и с нее больше не приходится убирать снег. В плюсе оказались и пешеходы, которые теперь могут без опаски передвигаться возле дома с "умной" крышей.

Важно, что все эти перемены удалось провести без повышения платы за услуги. Среди жильцов дома много пенсионеров и других людей с достатком ниже среднего. По этой же причине совет МКД не стал поднимать вопрос об оплате своего труда, хотя закон дает такую возможность. Для трех его членов это чисто волонтерская работа.

Кстати, руководитель совета по профессии врач-стоматолог. Но в итоге она возглавила региональную организацию, представляющую национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ.?Если собственники хотят сделать свой дом лучше, они должны получать новые знания, чтобы на равных общаться с коммунальщиками, строителями и другими специалистами. Результат того стоит.

- Если сами владельцы недвижимости не задумаются о будущем своего дома, никто за них этого не сделает, - считает Алла Бредец. - Даже к самой прекрасной УК жильцы должны предъявлять требования, учить ее работать по-новому. Иначе нас ждет разруха. Это особенно важно для Петербурга с его историческим центром, который мы должны сохранить.

Кстати

Как известно, организовать общее собрание собственников всегда проблематично: одни не могут, другие не хотят. А без него не принять важные решения. Поэтому владельцы помещений в доме на Лахтинской передали совету МКД часть полномочий, принадлежавших собранию. Это позволило сэкономить не только время, но и деньги на оформление выписок.