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Рубрика: Культура

После семи лет ремонта Мурманский облдрамтеатр откроет двери для детей

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)
Фото: Министерство информационной политики Мурманской области Фото: Министерство информационной политики Мурманской области
Фото: Министерство информационной политики Мурманской области

С 20 декабря в реконструированном Мурманском областном драматическом театре начнутся губернаторские елки для детей в очном формате. Об этом сообщил губернатор Заполярья Андрей Чибис.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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В новогодних представлениях будут участвовать школьники, которые отличились в учебе, науке, спорте, творчестве и добровольчестве, а также дети, оставшиеся без родителей, с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, в этом году на губернаторские елки приглашаются дети медиков, работающих в "красной зоне".

За минувшие семь лет это будет первое мероприятие, которое состоится в историческом здании театра на проспекте Ленина, закрытом на капитальный ремонт летом 2015 года. Театральной труппе пришлось перебраться в бывший кинотеатр "Атлантика". Сначала ремонт предполагалось закончить к 100-летию Мурманска, которое отмечалось в 2016 году. Однако с тех пор сроки многократно переносились.

- Сейчас строительные работы завершены на 99 процентов, - сообщила корреспонденту "РГ" директор МОДТ Татьяна Вешнякова. - Зрительская часть готова практически полностью, завершаются работы в административно-бытовом корпусе, который возведен заново. Строители работают утром и вечером, а днем на сцене репетируют артисты, поскольку новогодние представления начнутся совсем скоро. Официальное открытие театра планируется на февраль или март, конкретная дата пока уточняется.

По словам Вешняковой, исторический облик здания, построенного в 1939 году, полностью сохранен. Мурманчане вновь увидят узнаваемые архитектурные детали театра - например, находящийся на аттике над главным входом барельеф, автором которого является советский скульптор Эрнст Неизвестный. В фойе на втором этаже сохранены мозаичные картины, созданные народным художником-монументалистом СССР Юрием Королевым. С нуля восстановлены знакомые всем мурманским театралам витражи между первым и вторым этажами.

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