Региональные бюджеты сохранят социальную направленность

Субъекты Северо-Западного федерального округа определились с основными параметрами областных бюджетов на предстоящие три года. Несмотря на традиционную социальную направленность главных финансовых документов, некоторые регионы выделили серьезные средства на развитие экономики и реализацию инфраструктурных проектов.

У бюджета Калининградской области на 2022-2024 годы два главных приоритета. С одной стороны, он остается социально ориентированным. С другой стороны, значительные средства - порядка 16 миллиардов рублей в течение трех лет - направят на развитие экономики.

Эксклав планирует субсидировать строительство инженерной и производственной инфраструктуры, необходимой для реализации крупных инвестпроектов. Кроме того, продолжат действовать региональные программы поддержки бизнеса. Это и льготные займы для предпринимателей, работающих в восточных муниципалитетах, и субсидии на внедрение отечественных систем управления взаимоотношениями с клиентами, и многое другое.

Получатели поддержки должны обеспечить на своих предприятиях рост заработной платы. Сейчас заявители не могут платить сотрудникам менее 80 процентов от среднеотраслевых зарплат. В перспективе региональные власти намерены повысить эту планку.

Что касается доходов областного бюджета в 2022 году, они оцениваются в 137 миллиардов рублей, расходы - в 147 миллиардов. Дефицит бюджета, который в следующем году составит 10,5 миллиарда рублей, в 2023-м сократится до шести миллиардов.

Задел есть: налоговые доходы за последние пять лет возросли в регионе на 80 процентов. Текущий год, несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране и в мире, область также должна завершить с плюсом.

- Хорошие результаты у нас по налогу на прибыль организаций, за 10 месяцев - 10,8 миллиарда рублей, - сообщил министр финансов региона Виктор Порембский. - Текущий рост составляет 9,6 процента относительно прошлого года при плане 5,7 процента. По упрощенной системе налогообложения динамика ожидаемо корректируется относительно первого полугодия - с учетом графика платежей в прошлом году, когда были перенесены сроки уплаты налогов. Но даже с учетом октябрьской корректировки план по УСН будет выполнен, рост по году по консолидированному бюджету - около 45 процентов.

В Вологодской области доходы казны в следующем году составят 106,6 миллиарда рублей, расходы - 110,1 миллиарда. Дефицит в 3,5 миллиарда полностью покроют остатки средств, переходящие с 2021 года.

- Мы максимально обезопасили бюджет от ценовых шоков и достаточно консервативно подошли к прогнозу основного доходного источника - налога на прибыль организаций, - подчеркивает исполняющая обязанности начальника департамента финансов региона Татьяна Голыгина. - С учетом этого рост собственной доходной базы в предстоящем трехлетии на 16 процентов превысит "доковидные" поступления и на 13 процентов - наши прошлогодние ожидания.

По словам Татьяны Голыгиной, более 60 процентов расходов направят на развитие социальной сферы, повышение благосостояния и улучшение качества жизни вологжан. В то же время в главный финансовый документ заложили механизмы дальнейшего развития областной инфраструктуры. На капитальные вложения, в том числе на строительство социальных объектов, предусмотрено 66,8 миллиарда рублей.

В Псковской области на этапе первого чтения зафиксировали доходы регионального бюджета в размере 42,8 миллиарда рублей. Расходы составят 46 миллиардов при дефиците 3,2 миллиарда рублей. Впрочем, эти параметры не финальные, поскольку часть федеральных трансфертов между субъектами РФ распределят в декабре. Местные власти рассчитывают, что ко второму чтению доходы, зафиксированные в главном финансовом документе, увеличатся на 4,3 миллиарда рублей.

Прямая речь

Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты РФ:

- Я всегда отмечал и сейчас отмечу, очень большая поддержка субъектов из федерального бюджета - это связанные деньги. У субъектов недостаточно собственных несвязанных ресурсов. И над этим мы должны работать. И Счетная палата тоже будет давать свои предложения.