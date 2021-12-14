Региональные бюджеты сохранят социальную направленность

Новости

Песков: Россия в случае с "омикроном" будет надеяться на лучшее, но готовиться к худшему 12:46
Штраф в 1 млн рублей присудили СМИ-иноагенту The Insider за отсутствие маркировки 12:32
Хоккеист Голышев вернулся из НХЛ в "Автомобилист" 12:18
В Минске принят законопроект о геноциде белорусского народа в годы войны 12:18
Оперштаб: В Москве выявлено 1 976 новых случаев COVID-19 12:13
В электричках разрешили возить лыжи бесплатно 11:43
На Netflix подали иск на 10 млн из-за фильма "Пятница" с Козловским 11:42
Студенческие научные сообщества смогут получать гранты на развитие 11:42
МИД РФ: Минск не просил Москву помочь в урегулировании миграционного кризиса 11:40
В Москве нашли 260 тысяч "квадратов" недвижимости без хозяина 11:31
Режиссера Сергея Соловьева похоронят на Троекуровском кладбище 11:29
ФНС напомнила о сроке подачи заявления на субсидию за нерабочие дни 11:27
Австрия ожидает, что "Северный поток-2" вскоре будет запущен 11:15
В Москве в Лефортовском тоннеле столкнулись четыре автомобиля 11:11
Власти Москвы расширили зону парковок для резидентов 10:40
ВОЗ прогнозирует рост числа госпитализаций и смертей из-за "омикрона" 10:35
Цены на газ в Европе поднялись выше 1400 долларов 10:34
Мурашко: Каждого пациента в РФ удалось обеспечить медпомощью в пандемию 10:33
В Хабаровском крае проверили семьи школьниц, избивших человека до смерти 10:29
Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД Германии за угрозы России 10:17
В Минздраве рассказали, кому необходимо ревакцинироваться 10:14
Экс-президенты Бразилии подписали письмо в защиту Ассанжа 10:13
Российские вертолетоносцы вооружат ударными беспилотниками 10:11
В центре Гамалеи рассказали, когда завершат испытания назальной вакцины 10:08
ЦОДД настоятельно попросил водителей в Москве отказаться от автомобилей 10:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
14.12.2021 11:24

Региональные бюджеты сохранят социальную направленность

Текст: Ульяна Вылегжанина (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 283(8634)
Субъекты Северо-Западного федерального округа определились с основными параметрами областных бюджетов на предстоящие три года. Несмотря на традиционную социальную направленность главных финансовых документов, некоторые регионы выделили серьезные средства на развитие экономики и реализацию инфраструктурных проектов.

У бюджета Калининградской области на 2022-2024 годы два главных приоритета. С одной стороны, он остается социально ориентированным. С другой стороны, значительные средства - порядка 16 миллиардов рублей в течение трех лет - направят на развитие экономики.

Фото: Getty Images
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет

Эксклав планирует субсидировать строительство инженерной и производственной инфраструктуры, необходимой для реализации крупных инвестпроектов. Кроме того, продолжат действовать региональные программы поддержки бизнеса. Это и льготные займы для предпринимателей, работающих в восточных муниципалитетах, и субсидии на внедрение отечественных систем управления взаимоотношениями с клиентами, и многое другое.

Получатели поддержки должны обеспечить на своих предприятиях рост заработной платы. Сейчас заявители не могут платить сотрудникам менее 80 процентов от среднеотраслевых зарплат. В перспективе региональные власти намерены повысить эту планку.

Что касается доходов областного бюджета в 2022 году, они оцениваются в 137 миллиардов рублей, расходы - в 147 миллиардов. Дефицит бюджета, который в следующем году составит 10,5 миллиарда рублей, в 2023-м сократится до шести миллиардов.

Задел есть: налоговые доходы за последние пять лет возросли в регионе на 80 процентов. Текущий год, несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране и в мире, область также должна завершить с плюсом.

Минфин: Инфляция в России по итогам 2021 года составит около 8%

- Хорошие результаты у нас по налогу на прибыль организаций, за 10 месяцев - 10,8 миллиарда рублей, - сообщил министр финансов региона Виктор Порембский. - Текущий рост составляет 9,6 процента относительно прошлого года при плане 5,7 процента. По упрощенной системе налогообложения динамика ожидаемо корректируется относительно первого полугодия - с учетом графика платежей в прошлом году, когда были перенесены сроки уплаты налогов. Но даже с учетом октябрьской корректировки план по УСН будет выполнен, рост по году по консолидированному бюджету - около 45 процентов.

В Вологодской области доходы казны в следующем году составят 106,6 миллиарда рублей, расходы - 110,1 миллиарда. Дефицит в 3,5 миллиарда полностью покроют остатки средств, переходящие с 2021 года.

- Мы максимально обезопасили бюджет от ценовых шоков и достаточно консервативно подошли к прогнозу основного доходного источника - налога на прибыль организаций, - подчеркивает исполняющая обязанности начальника департамента финансов региона Татьяна Голыгина. - С учетом этого рост собственной доходной базы в предстоящем трехлетии на 16 процентов превысит "доковидные" поступления и на 13 процентов - наши прошлогодние ожидания.

Кабмин выделит еще десять млрд рублей на льготное кредитование аграриев

По словам Татьяны Голыгиной, более 60 процентов расходов направят на развитие социальной сферы, повышение благосостояния и улучшение качества жизни вологжан. В то же время в главный финансовый документ заложили механизмы дальнейшего развития областной инфраструктуры. На капитальные вложения, в том числе на строительство социальных объектов, предусмотрено 66,8 миллиарда рублей.

В Псковской области на этапе первого чтения зафиксировали доходы регионального бюджета в размере 42,8 миллиарда рублей. Расходы составят 46 миллиардов при дефиците 3,2 миллиарда рублей. Впрочем, эти параметры не финальные, поскольку часть федеральных трансфертов между субъектами РФ распределят в декабре. Местные власти рассчитывают, что ко второму чтению доходы, зафиксированные в главном финансовом документе, увеличатся на 4,3 миллиарда рублей.

Прямая речь

Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты РФ:

- Я всегда отмечал и сейчас отмечу, очень большая поддержка субъектов из федерального бюджета - это связанные деньги. У субъектов недостаточно собственных несвязанных ресурсов. И над этим мы должны работать. И Счетная палата тоже будет давать свои предложения.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область СЗФО Вологодская область СЗФО Псковская область

Главное сегодня

В Минздраве рассказали, кому необходимо ревакцинироваться
Австрия ожидает, что "Северный поток-2" вскоре будет запущен
Ударный "Охотник" с плоским соплом впервые показали в Новосибирске
Индекс Мосбиржи стабилизируется на основной сессии
Режиссера Сергея Соловьева похоронят на Троекуровском кладбище