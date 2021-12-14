Режиссер Олег Липовецкий вновь сыграет моноспектакль о себе

Спектакль "Жирная Люба", премьера которого состоялась в конце августа на Малой сцене Большого театра кукол, после большого перерыва вновь будет показан там же, в БТК. 14 декабря пройдут два показа, в 17 и 20 часов. О спектакле, поставленном на базе независимой компании "Театральный проект 27", рассказывает корреспондент "РГ".

В этом моноспектакле играет Олег Липовецкий - театральный режиссер 48 лет, осенью назначенный худруком Московского еврейского театра "Шалом". Когда-то Липовецкий выходил на сцену как актер, но уже много лет этого не делал. Литературной основой стала его повесть "Жизнь номер один" в жанре автофикшн, то есть грань между мемуарами и вымыслом размыта. Если сложившийся режиссер вновь выходит на сцену, тем более с весьма личным текстом собственного авторства, зритель вправе ожидать от этого какого-то жеста, акции. Чего-то большего, чем обычный моноспектакль, какие исчисляются тысячами и ставятся обычно, чтобы обеспечить работой не слишком занятого артиста.

Липовецкий не пошел по опасному пути саморежиссуры: моноспектакль поставила молодой режиссер Юлия Каландаришвили. В Петербурге ее знают по спектаклям для детей и подростков, например, по дилогии о мальчике Цацики в театре "Суббота".

Что говорить, название "Жирная Люба" интригует. Откроем карты: это прозвище героя, которого, как и автора, зовут Олег, правда, не Липовецкий, а Любашевский. В школе Любашевского подвергали фатбуллингу, он вспоминает, как был толстым, из-за этого формировались комплексы, и большая часть повествования разворачивается в санатории, куда паренек попросил родителей отдать его "на похудение". Казалось бы, самим названием подчеркивается, что выход Липовецкого на сцену - опыт заведомо болезненный, исповедальный и, возможно, психотерапевтический. Но почему на премьере казалось, что чем больше Олег рассказывает о себе, тем больше он закрывается, "герметизируется", а история, которая должна цеплять подлинностью, выглядит искусственной?

В программке спектакля указан драматург - Анна Сафронова. Хотя звучащий текст кажется не пьесой, а бесструктурной прозой, написанной по принципу бордюра: писать такое можно километрами, разворачивая то в одну, то в другую сторону. Вначале что-то про детский сад, потом про школу (в манере: "я увидел ее за соседней партой, и уже не помню, о чем был урок"), про одноклассника Диму, который и прозвал Олега Жирной Любой и как-то стянул с него спортивки на физкультуре, что и стало поворотным моментом - Любошевский решил похудеть.

В санатории он создал с другими парнями музыкальную группу и влюбился в девушку из Йошкар-Олы. К ней он приехал через года три после санатория… Переходный возраст, в самом деле, период болезненный, у кого он не оставил саднящих воспоминаний. Но артисту при помощи режиссера и драматурга удалось рассказать об этом так, что не зацепила ни одна деталь. Право, хочется надеяться, что школьный период реального Олега не был так банален, как это прозвучало со сцены.

Олег Липовецкий - обаятельный фактурный актер, транслирующий самодостаточность и уверенность в себе. Когда он рассказывает о детских и подростковых комплексах, кажется, что они давно изжиты. Обнажение своей уязвимости выглядит мнимым, ведь на каждую обидку герой нашел достойный ответ. Зловредного Диму Олег, после санатория похудевший и возмужавший, в исступлении разделал всмятку. Любовь свою нашел. И пускай из Йошкар-Олы он уехал без возлюбленной - помешал ее отец, - все же сомневаться в победах героя на любовном фронте оснований нет. В герое нет настоящей противоречивости, он все равно жертва "в белом пальто". Получилась история про среднестатистического подростка - гадкого утенка, ставшего в итоге победителем.

Почему Олег Липовецкий не смог обойтись без приглашенного режиссера, понять сложно. На сцене минимум мебели и реквизита, периодически включается проектор, и мы видим старые фотографии. Но ведь режиссура моноспектакля заключается в том, чтобы помочь актеру сделать нечто такое, чего он один сделать бы не мог, спровоцировать его на что-то смелое. Ну и подсказать, что текст о собственной жизни не надо разыгрывать как что-то заготовленное заранее, рассчитывая на ту или иную зрительскую реакцию, выделяя репризы.

Единственное, к чему я на премьере можно было подключиться как зритель, - это мгновения щемящей лирики: когда Олега разлучали в санатории с любимой, когда он потом приехал к ней, но не по своей воле ее тут же и покинул. Кто бы мог подумать, что брутальный бритоголовый мужчина может быть таким пронзительным в этих моментах. И хотя не слишком понятна возрастная аудитория спектакля (он не сказать, что для подростков, но и не для взрослых, в программке значится обтекаемое "для семейного просмотра"), на нем бурно реагировали самые маленькие зрители. Даром что идет спектакль больше полутора часов. Малыши хохотали, особенно когда Олег рассказывал о детских проказах: видимо, узнавали себя.