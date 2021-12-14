Родители школьников Петербурга сами определят сроки зимних каникул

Власти Петербурга разрешили родителям самим определить дату начала новогодних каникул. Те, кто хочет в праздники уехать на дачу или в отпуск, смогут сделать это уже 25 декабря.

Официально зимние каникулы начинаются 29 декабря, но уже к концу следующей недели будут выставлены все оценки и проведены все школьные елки. Поэтому расписание на последние два дня второй учебной четверти - 27 и 28 декабря, понедельник и вторник - определят сами школы. Смольный предложил провести их в свободном режиме.

- Это означает, что дети смогут приходить туда как обычно, - пояснила через соцсети вице-губернатор Ирина Потехина. - Но каждая образовательная организация сама примет решение: будут ли в эти дни идти уроки, работать кружки или пройдут какие-то другие занятия. Если же родители готовы оставить ребят дома, уехать на дачу или в отпуск - они могут начать каникулы уже с 25 декабря.

В Ленинградской области дату начала каникул определили еще на день раньше. Последним учебным днем в школах региона станет 24 декабря, а первым в новом году - 10 января.

- В общей сложности школьники будут отдыхать чуть больше двух недель, - подсчитал заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов. - Мы пошли по тому же пути, что и осенью, когда увеличили каникулы. Двухнедельный период позволяет прервать цепочку инфекционных заболеваний, а также профилактировать их.

Учителя и родители школьников в целом не против. Как пояснила корреспонденту "РГ" петербурженка Татьяна Зорина, сын которой Арсений - восьмиклассник, к 25 декабря будут написаны контрольные и выставлены четвертные оценки, поэтому ничего плохого в более раннем начале каникул нет. Если ребенок хорошо учится, самостоятельный, ему можно доверять, он может даже остаться дома один, пока родители на работе.

Каждая образовательная организация сама примет решение: будут ли в эти дни идти уроки. Если же родители готовы оставить ребят дома - они могут начать каникулы уже с 25 декабря

- Редкие учителя в оставшиеся дни дают новые темы. К тому же всегда находятся ученики, которых родители забирают на несколько дней раньше, - говорит мама восьмиклассника. - Но школы должны сделать на эти дни что-то вроде дежурного класса - для детей младшего возраста, за которыми будет некому присматривать дома.

Практика отпускать детей в учебное время по семейным обстоятельствам - не нова. Поэтому процедура уже отработана, и в этот раз она будет такой же, как всегда: родители должны написать заявление, что в такой-то день берут ответственность за жизнь и здоровье ребенка на себя. А тех, кого все-таки решат отправить в образовательное учреждение, педагоги предполагают занять внеучебной и предпраздничной деятельностью. В 1-а классе одной из школ Невского района, например, собираются делать своими руками елочные игрушки, поэтому придется заранее позаботиться об инструментах и материалах. А чтобы родители не забыли, учитель каждому ребенку напишет об этом в дневник.

А как вам это?

Иван Дугушкин, заместитель министра образования Республики Мордовия:

- Стоит ли брать на вооружение санкт-петербургский опыт? Я считаю, что это зависит от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе. Для учебного процесса потеря нескольких дней занятий, конечно, не будет полезной. Но для снижения заболеваемости среди детей это вполне оправданно. Пока мы подобный сценарий не рассматриваем: по планам, зимние каникулы в школах Мордовии начнутся в обычный срок.

Людмила Добролюбова, руководитель методического объединения учителей Центрального района г. Новосибирска:

- Убеждена, что подобные проявления либерализма в отношении образовательного процесса совершенно излишни. Далеко не все родители могут адекватно оценить, насколько их ребенок действительно подготовлен по школьной программе, зато многие начнут просить поставить оценки пораньше. Начнется беспорядок. К тому же надо помнить, что самоцелью школьного образования является получение знаний, а не оценок. В этом году мы и так пожинаем плоды прошлогоднего дистанционного обучения: этот инструмент действительно полезен, он спасает нас в критические моменты пандемии, но никогда не заменит личного общения с учеником, преподавания предмета "глаза - в глаза". Школьная программа составляется не просто так, и ей надо следовать, исключений быть не должно.

Александр Онтужев, инженер, родитель школьника, г. Кемерово:

- Я категорически против того, чтобы отдавать подобные решения на откуп родителям. Ведь уровень сознания и образования у всех разный. Когда школьникам уходить на каникулы и возвращаться с них, должны распорядиться власти. Руководствуясь прежде всего здравым смыслом. Но я считаю, что 25 декабря отпускать детей на отдых точно не стоит. Они же только вышли с дистанционки. Учеба из дома по интернету - это совсем не то, что в школе.

Подготовили Никита Зайков, Валентина Зотикова, Юлия Потапова

Официально

Как сообщили "РГ" в министерстве просвещения, система школьного образования сегодня позволяет родителям включаться напрямую в самые разные вопросы и аспекты школьной жизни.

- При этом сам календарный график, безусловно, должен быть таким, чтобы школьники занимались без перегрузки и в то же время полностью охватывали учебный план и учебные программы, - отметили в ведомстве. - Контроль здесь лежит на региональных органах.

Подготовила Мария Агранович