Родители школьников Петербурга сами определят сроки зимних каникул

Новости

Всего 167 военнослужащих перенесли COVID-19 в тяжелой форме 21:16
Лукашенко назвал главные требования к управленцам страны 21:06
В Лондоне задержали пытавшегося въехать на территорию парламента мужчину 20:57
Голикова ответила на вопрос о числе неофициально переболевших ковидом 20:56
Глава Минэнерго сообщил о компаниях, желающих экспортировать газ по трубе 20:34
В ОДКБ обсудили план совместной подготовки органов управления на 2023 год 20:05
"Омикрон"-штамм коронавируса выявили в 77 странах 19:46
Цена газа в Европе превысила 1500 долларов впервые с октября 19:37
Поликлиники страны реорганизуют по единому стилю 19:35
Медведев призвал США не продвигать бездумно НАТО на восток 19:30
В "ЕР" предложили отменить налог на прибыль для сельских домов культуры 19:30
Как прошла Неделя российского интернета на ВДНХ 19:21
В Москве ребенок выпал из окна частного детсада 19:15
Захарова: РФ оставляет за собой право ответа на недружественные действия ЕС 18:59
В Минске заявили, что судьбы мигрантов для Европы - лишь воображаемое поле боя 18:59
В Москве пройдет финал студенческого киберспортивного турнира "Битва за науку" 18:54
ДНР: Украинские власти разместили военную технику в населенных пунктах Донбасса 18:37
Лукашенко ввел уголовную ответственность за призывы к санкциям против Минска 18:36
Путин исполнил мечту ставропольской школьницы о посещении балета 18:30
Голикова: Все действительные в РФ ПЦР-тесты могут выявить "омикрон" 18:21
Госдума приняла во II чтении штрафы за аферы с ящиками для пожертвований 18:01
Собянин расширил проект имущественной поддержки семей, принявших на воспитание детей-сирот 18:00
Девочка с "маской Бэтмена" вылечилась и уехала из Краснодара на родину 18:00
В столичном метро запустили поезд, посвященный Году науки и технологий 17:50
Новокузнецк стал лидером по сокращению выбросов в атмосферу в 2021 году 17:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
14.12.2021 21:27
Рубрика: Общество

Родители школьников Петербурга сами определят сроки зимних каникул

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8635)
Власти Петербурга разрешили родителям самим определить дату начала новогодних каникул. Те, кто хочет в праздники уехать на дачу или в отпуск, смогут сделать это уже 25 декабря.
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Официально зимние каникулы начинаются 29 декабря, но уже к концу следующей недели будут выставлены все оценки и проведены все школьные елки. Поэтому расписание на последние два дня второй учебной четверти - 27 и 28 декабря, понедельник и вторник - определят сами школы. Смольный предложил провести их в свободном режиме.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
В Госдуме оценили перспективу замены ЕГЭ на портфолио ученика

- Это означает, что дети смогут приходить туда как обычно, - пояснила через соцсети вице-губернатор Ирина Потехина. - Но каждая образовательная организация сама примет решение: будут ли в эти дни идти уроки, работать кружки или пройдут какие-то другие занятия. Если же родители готовы оставить ребят дома, уехать на дачу или в отпуск - они могут начать каникулы уже с 25 декабря.

В Ленинградской области дату начала каникул определили еще на день раньше. Последним учебным днем в школах региона станет 24 декабря, а первым в новом году - 10 января.

- В общей сложности школьники будут отдыхать чуть больше двух недель, - подсчитал заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов. - Мы пошли по тому же пути, что и осенью, когда увеличили каникулы. Двухнедельный период позволяет прервать цепочку инфекционных заболеваний, а также профилактировать их.

Учителя и родители школьников в целом не против. Как пояснила корреспонденту "РГ" петербурженка Татьяна Зорина, сын которой Арсений - восьмиклассник, к 25 декабря будут написаны контрольные и выставлены четвертные оценки, поэтому ничего плохого в более раннем начале каникул нет. Если ребенок хорошо учится, самостоятельный, ему можно доверять, он может даже остаться дома один, пока родители на работе.

Каждая образовательная организация сама примет решение: будут ли в эти дни идти уроки. Если же родители готовы оставить ребят дома - они могут начать каникулы уже с 25 декабря

- Редкие учителя в оставшиеся дни дают новые темы. К тому же всегда находятся ученики, которых родители забирают на несколько дней раньше, - говорит мама восьмиклассника. - Но школы должны сделать на эти дни что-то вроде дежурного класса - для детей младшего возраста, за которыми будет некому присматривать дома.

Практика отпускать детей в учебное время по семейным обстоятельствам - не нова. Поэтому процедура уже отработана, и в этот раз она будет такой же, как всегда: родители должны написать заявление, что в такой-то день берут ответственность за жизнь и здоровье ребенка на себя. А тех, кого все-таки решат отправить в образовательное учреждение, педагоги предполагают занять внеучебной и предпраздничной деятельностью. В 1-а классе одной из школ Невского района, например, собираются делать своими руками елочные игрушки, поэтому придется заранее позаботиться об инструментах и материалах. А чтобы родители не забыли, учитель каждому ребенку напишет об этом в дневник.

А как вам это?

Иван Дугушкин, заместитель министра образования Республики Мордовия:

- Стоит ли брать на вооружение санкт-петербургский опыт? Я считаю, что это зависит от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе. Для учебного процесса потеря нескольких дней занятий, конечно, не будет полезной. Но для снижения заболеваемости среди детей это вполне оправданно. Пока мы подобный сценарий не рассматриваем: по планам, зимние каникулы в школах Мордовии начнутся в обычный срок.

В школах Астрахани объявили внеочередные каникулы из-за роста ОРВИ

Людмила Добролюбова, руководитель методического объединения учителей Центрального района г. Новосибирска:

- Убеждена, что подобные проявления либерализма в отношении образовательного процесса совершенно излишни. Далеко не все родители могут адекватно оценить, насколько их ребенок действительно подготовлен по школьной программе, зато многие начнут просить поставить оценки пораньше. Начнется беспорядок. К тому же надо помнить, что самоцелью школьного образования является получение знаний, а не оценок. В этом году мы и так пожинаем плоды прошлогоднего дистанционного обучения: этот инструмент действительно полезен, он спасает нас в критические моменты пандемии, но никогда не заменит личного общения с учеником, преподавания предмета "глаза - в глаза". Школьная программа составляется не просто так, и ей надо следовать, исключений быть не должно.

Александр Онтужев, инженер, родитель школьника, г. Кемерово:

- Я категорически против того, чтобы отдавать подобные решения на откуп родителям. Ведь уровень сознания и образования у всех разный. Когда школьникам уходить на каникулы и возвращаться с них, должны распорядиться власти. Руководствуясь прежде всего здравым смыслом. Но я считаю, что 25 декабря отпускать детей на отдых точно не стоит. Они же только вышли с дистанционки. Учеба из дома по интернету - это совсем не то, что в школе.

Подготовили Никита Зайков, Валентина Зотикова, Юлия Потапова

Официально

Как сообщили "РГ" в министерстве просвещения, система школьного образования сегодня позволяет родителям включаться напрямую в самые разные вопросы и аспекты школьной жизни.

- При этом сам календарный график, безусловно, должен быть таким, чтобы школьники занимались без перегрузки и в то же время полностью охватывали учебный план и учебные программы, - отметили в ведомстве. - Контроль здесь лежит на региональных органах.

Подготовила Мария Агранович

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Сибирь СЗФО Санкт-Петербург ПФО Мордовия СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Кемеровская область Кемерово

Главное сегодня

Президенты России и Франции провели телефонный разговор
Госдума приняла закон о региональной власти в РФ
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
"Санитарный щит" на границах России начнут ставить с января
Голикова: Данные о медотводе включат в ковид-сертификат
В Роспотребнадзоре перечислили основные симптомы при "омикроне"
Россияне объяснили, зачем меняют имена и фамилии