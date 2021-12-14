Стало известно, в каких регионах больше всего тратят и экономят

В домохозяйствах России наблюдаются необычные тенденции. Пока в одних регионах люди экономят, в других - резко наращивают траты. Об этом сообщает в своем исследовании FinExpertiza.

В целом в 2021 году доходы семей в России выросли на 8,2 процента, расходы увеличились на 4,8 процента. В ряде регионов траты выросли значительнее всего. Лидером здесь является Амурская область с показателем 25,2 процента. Правда, в денежном выражении траты выглядят скромнее. Если в начале года семья тратила по 16 тысяч 107 рублей на одного человека в месяц, то во втором квартале - 20 тысяч 477 рублей. Доходы в регионе выросли на 11,7 процента с учетом инфляции (с 24,7 тысяч рублей до 28,1 тысяч рублей). Правда, рост доходов не всегда означает резкий рост трат.

Пример экономии показывают семьи в Хабаровском крае. По данным исследования, здесь доходы членов домохозяйств выросли на 52,6 процента (с 30,2 до 45,6 тысяч рублей в месяц на человека), а вот расходы увеличились всего на 5 процентов и достигли 23,8 тысяч рублей на одного члена семьи.

В число регионов с самым большим ростом расходов вошли Новосибирская (21,5 процента, траты достигли 16,5 тысяч рублей на человека), Челябинская (21,5 процента, 18,7 тысяч рублей) Ивановская (19,6 процента), Саратовская (19,3 процента) и Республика Коми (18,7 процента).

По данным исследования, рост потребительских расходов зафиксирован в 67 регионах. А в остальных субъектах траты домохозяйств упали.

Например, в Курской области семьи сократили расходы на 17,5 процента до 17,1 тысяч рублей на человека. К слову, в регионе авторы исследования обнаружили и снижение дохода домохозяйств на 3,6 процента. Сейчас в этом субъекте на одного члена семьи приходится чуть более 26,2 тысяч рублей.

В Ненецком автономном округе расходы снизились на 16,5 процентов. Правда, в этом субъекте, как следует из материалов исследования, упали доходы на 27,1 процент. Если в начале года на одного члена семьи приходилось по 55 тысяч, то сейчас чуть более 40. Соответственно, снизились и траты с 30,3 до 25,5 тысяч на человека.

На Сахалине траты сократились до 24,2 тысяч (минус 15,4 процента), в Тамбовской области - до 13,9 тысяч (минус 14,3 процента), на Ямале - до 33,8 тысяч (минус 13,7 процента), в Башкирии - до 17,4 тысяч (минус 12,8 процента).

Стали экономить и петербуржцы. Траты упали на 11,5 процентов. При этом, доходы семей выросли на семь процентов. Если в начале года на одного члена домохозяйства приходилось 38 тысяч рублей, то сейчас - 41,6. Средние расходы на одного члена семьи в Северной столице теперь составляют 26,8 тысяч рублей.

В Москве траты выросли на 14 процентов и достигли 36,8 тысяч на человека. Средний доход на одного члена семьи в столице составляет, по данным исследования 47,4 тысячи рублей.