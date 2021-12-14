В Петербурге дали жилье курьеру, разносившей заказы с сыном в коляске

В Санкт-Петербурге девушке-курьеру, которая разносила заказы вместе с сыном в коляске, дадут социальную комнату. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Северной столице Анна Митянина.

Сотрудницу сервиса доставки, которая ходит по заказам с маленьким ребенком, петербуржцы заметили несколько месяцев назад. Курьер не очень уверенно двигалась из-за легкой формы ДЦП, но тем не менее продолжала разносить еду из ресторанов по Центральному району города.

Выяснилось, что молодая мать живет с гражданским мужем, который нередко прибегает к домашнему насилию. В этой же квартире проживают пьющие родственники супруга. Чтобы заработать хоть какие-то деньги на ребенка, девушка устроилась курьером. А малыша берет с собой, потому что ей страшно оставлять его в такой квартире.

Благодаря пользователям соцсетей нелегкую историю жительницы узнали чиновники. В итоге петербурженка встала на учет в городской кризисный центр, где ей помогли оформить соцпомощь. Но главное, что ей выделят комнату: там мама сможет жить с сыном на условиях социального найма. Заселится она туда уже с 15 декабря.