В Петербурге два человека попали в больницу из-за падения сосулек

В центре Петербурга из-за падения наледи в больницу попали два человека.

Первый эпизод произошел на 3-й Советской улице. На голову прохожему упала сосулька, сейчас пострадавший находится в реанимации Мариинской больницы. Прокуратура Петербурга выясняет, как осуществлялась уборка наледи жилкомсервисом № 3, который обслуживал здание, сообщают в надзорном ведомстве.

Еще одна ледяная глыба упала с крыши доходного дома на набережной Мойки. Пострадала женщина. Здесь в обстоятельствах случившегося разбирается прокуратура Адмиралтейского района. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

К слову, падение наледи в центре - это острая проблема для города. В историческом центре города все дореволюционные дома построены по индивидуальным проектам, которые часто предусматривают сложную конструкцию кровли. Если с эстетической точки зрения такая кровля вызывает только восхищение, то на практике чистить такую крышу сложно, кроме того, из-за архитектурных особенностей прохожие могут даже не заметить образовавшуюся наледь.

Сейчас ситуация особенно опасна, ведь в Петербурге наблюдается резкое изменение погоды, потепление сменяется снижением температуры, что способствует образованию сосулек.