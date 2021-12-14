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Рубрика: Власть

В Поморье уточнили правила посещения общественных мест

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельск)

В Архангельской области унифицировали правила въезда на Соловки и посещения общественных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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В указ губернатора об усилении ограничительных мер в связи с ростом числа случаев коронавируса на территории региона внесены уточнения. В частности, приведен к единообразию перечень документов, необходимых для посещения магазинов, кафе и ресторанов, организаций культуры. Внесены изменения и в правила посещения Соловков. Так, единый перечень документов теперь включает QR-код или бумажный сертификат о вакцинации, справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, справку о перенесении заболевания не ранее шести месяцев назад, справку о наличии противопоказаний к вакцинации. Уточняется также, что справка с отрицательным результатом ПЦР-теста должна быть выдана не ранее, чем за три календарных дня до приезда на Соловки.

Снято и ограничение на шестимесячный срок действия сертификата профилактической прививки от COVID-19, а требование по изоляции больше не распространяется на граждан, живущих совместно с теми, кто вынужден временно не выходить из дома после зарубежных поездок.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Пандемия коронавируса COVID-19

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