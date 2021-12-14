В России резко сократилось количество сдаваемых квартир

В крупных городах России за год на 70 процентов снизилось число квартир, выставляемых для долгосрочной аренды. К такому выводу пришли аналитики сервиса ЦИАН.

Сильнее всего эта тенденция заметна в Москве. Количество объявлений о сдаче жилья с начала 2021 года сократилось на 83 процента. Непросто снять квартиру в Новосибирске, объем предложений упал на 77 процентов, в Екатеринбурге (минус 73 процента), в Самаре и Краснодаре (минус 67 процентов).

В Петербурге снижение числа объявлений об аренде составило 52 процента. Причем, летом наблюдался период, когда количество вакантных квартир для сдачи выросло на 3 процента.

Аналитики сервиса объясняют это введенными летом ограничениями из-за коронавируса. Многие туристы не поехали в Петербург, а, значит, не воспользовались довольно масштабным рынком посуточных квартир. Владельцы такого жилья, понимая, что клиентов не будет, стали сдавать квартиры в долгосрочную аренду, что вызвало кратковременный рост предложения летом.

Единственным крупным городом в стране, где число вакантных объявлений о сдаче жилья превысило прошлогодний показатель, оказалась Казань. Рост составил 23 процента. Эксперты говорят, что в столице Татарстана такая же ситуация, как и в Петербурге. Причем, ограничения в регионе жестче, чем в целом по стране, например, действуют QR-коды в транспорте, что сказывается на индивидуальном турпотоке.

В глобальном смысле снижение предложения на рынке аренды жилья эксперты объясняют двумя факторами. Во-первых, когда программа льготной ипотеки действовала в первой редакции, для многих семей стало возможным купить квартиру в кредит по цене съема. Причем, не только на первичке, ставки банков упали до рекордных значений и на вторичке. Естественно, люди стали пользоваться этим и произошел массовый исход арендаторов из сдаваемых квартир. Сейчас условия программы изменились, она не столь массовая, соответственно, многие семьи остаются на съемном жилье.

Во-вторых, прошлый год охарактеризовался массовым отъездом внутренних мигрантов в родные регионы. Из-за пандемии предприятия приостанавливали свою деятельность, отправляли работников на простой, люди теряли в деньгах, не могли позволить себе съем жилья и уезжали из мегаполисов.

Из-за этих двух факторов квартиры пустели. Собственники жилья, видя, что "квадратный метр" дорожает, выставляли свои квартиры на продажу, производили обмены, расширялись. В общем, значительное число квартир, которые сдавались годами, ушли с рынка арендного жилья.

В этом году ставки по ипотеке уже не столь низкие, желающих не покупать, а снимать жилье достаточно, плюс предприятия активно восстанавливаются после пандемии, производят наем сотрудников. Как следствие те, кто уехал из мегаполисов, возвращается обратно. Все это и привело к тому, что арендные квартиры сейчас найти сложнее, чем, к примеру, год назад.

В большинстве городов России самая популярная квартира для сдачи - это однушка. В Петербурге на такое жилье приходится 52 процента сделок, в Казани - 64, в Самаре - 75. Особняком здесь стоит Москва. В столице на рынке арендного жилья однушки составляют 42 процента, а двушки - 44. Реже всего сдают в аренду трешки и многокомнатные квартиры.