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Рубрика: Происшествия

В Вологде сотрудница банка сняла со счетов клиентов 348 миллионов рублей

Текст: Вера Черенева (Вологодская область)

В Вологде сотрудница банка предстанет перед судом за хищение средств со счетов клиентов. По версии следствия, за три года было снято 348 миллионов рублей.

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Как сообщает Следственный комитет по Вологодской области, в уголовном деле 71 пострадавший. Когда вся эта история вскрылась, в квартире у сотрудницы банка прошли обыски, при которых был найдено 90 банковских карт с конвертами.

Схема была следующая. Женщина узнавала о клиентах, которые имеют солидные вклады в банке и снимала с их счетов средства. Сами люди не получали никаких уведомлений о списании, поскольку сотрудница использовала электронные защищенные средства.

Работала дама на руководящей должности. Она разработала такую систему отношений коллектива с клиентами, что ни один из вкладчиков банка не мог взаимодействовать ни с кем иным, кроме как с этой женщиной. На вся вопросы о судьбе денег, дама давала уклончивые ответы, но, тем не менее, вкладчики были уверены, что с их средствами все в порядке. Обман вскрылся лишь спустя три года.

В ходе расследования сама обвиняемая возместила пострадавшим около 217 миллионов рублей. Частью средств женщина, как говорят в региональном СК, распорядилась по собственному усмотрению.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Вологда

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