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Рубрика: Власть

Глава Адыгеи представил нового члена Совета Федерации от региона

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал указ о наделении Александра Наролина полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти РА. Ранее этот пост занимал Олег Селезнев, ушедший из жизни в этом году.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Теперь Адыгею в Совете Федерации представляют Александр Наролин - от органов исполнительной власти региона и Мурат Хапсироков - от органов законодательной власти республики.

Фото: Алексей Гусев
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Сегодня в ходе встречи с Александром Наролиным глава Адыгеи поздравил его с наделением полномочиями сенатора и отметил важность работы по взаимодействию с федеральным центром при решении задач, обозначенных президентом страны.

Глава Адыгеи подчеркнул, что при содействии федерального руководства в республике удается эффективно реализовывать проекты, нацеленные на социально-экономическое развитие нашего региона. Большую роль здесь играет налаженное взаимодействие с Советом Федерации.

Мурат Кумпилов рассказал об активной позиции сенаторов от Адыгеи в продвижении интересов региона в федеральных органах власти. При деятельном участии представителей Адыгеи удалось вынести на федеральную повестку ряд актуальных для республики вопросов, значительно ускорив их решение.

"При поддержке Совета Федерации и председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко в республике многое сделано для развития экономики, решения социальных вопросов жителей региона. Необходимо продолжать всестороннюю работу, единой командой и дальше добиваться тех результатов, которых ждут от нас люди", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи отметил, что послужной список нового сенатора свидетельствует о серьезном опыте в важнейших сферах жизни региона: работа главой администрации города Майкопа, премьер-министром РА. До последнего времени он возглавлял Постоянное представительство Республики Адыгея при главе администрации Краснодарского края.

По мнению Мурата Кумпилова, профессиональные компетенции Александра Наролина, хорошее знание республики, аспектов развития региона и желание работать на благо Адыгеи позволят ему справиться с поставленными задачами.

Александр Наролин заверил главу Адыгеи в том, что приложит все свои силы, знания и опыт для работы на новом ответственном посту и для продвижения интересов жителей республики на федеральном уровне.

Справка

Александр Владимирович Наролин родился в 1972 году в селе Красногвардейском Красногвардейского района Адыгейской автономной области. Имеет два высших образования. В 1994 году окончил Кубанский сельскохозяйственный институт по специальности "Водное хозяйство и мелиорация"; в 1998-м получил диплом Кубанского государственного аграрного университета по специальности "Бухгалтерский учет и аудит".

С 1994 по 2003 год работал в Региональном отделении Фонда социального страхования РФ по Республике Адыгея. Затем трудился в должности заместителя директора по финансам филиала Федерального государственного унитарного предприятия научно-производственного объединения "Микроген" министерства здравоохранения РФ.

С 2008 по 2013 год возглавлял Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Адыгея. С 2013 по 2017 год являлся главой муниципального образования "Город Майкоп".

С 22.12.2017 по 04.08.2020 года был исполняющим обязанности, а потом премьер-министром Республики Адыгея. С 18.08.2020 возглавлял Постоянное представительство Республики Адыгея при главе администрации Краснодарского края.

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