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14.12.2021 07:33
Рубрика: Общество

Нутрициолог назвала самые вредные для печени продукты

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Некоторые продукты представляют наибольшую опасность для здоровья печени. Специалисты рекомендуют ограничить их употребление.

Фото: iStock
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Как рассказал РИА Новости нутрициолог Елена Михайленко, к таким продуктам следует отнести, в частности, сало, сливочное масло, колбасные изделия и жирные сорта мяса. В этой пище содержится большое количество животного жира.

Также на здоровье печени может негативно сказаться употребление большого количества соли. Ее суточная доза не должна превышать пяти граммов для взрослого человека. При этом нужно иметь в виду, что довольно много соли содержится, например, в колбасах, мясных копченостях, сосисках, соленых сырах, чипсах и консервированных продуктах.

"Не нужно злоупотреблять алкогольными напитками, а лучше и вовсе отказаться от них. Для здоровья печени стоит ограничить все острое и жареное", - добавляет Елена Михайленко.

По ее словам, не следует готовить пищу в большом количестве масла. Речь в данном случае идет, например, о картофеле фри, жареном мясе или рыбе в панировке и пирожках.

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