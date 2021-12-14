Рыбопромышленники Севастополя попросили увеличить субсидии на ремонт судов

Рыбопромысловые компании Севастополя попросили увеличить размер субсидии на модернизацию флота. Новые суда стоят слишком дорого, поэтому остается обновлять старые. В 2021 году предприятия отправили заявки на 60 миллионов рублей, а получили 20 миллионов, в 2022-м сумма будет еще меньше.

Сейчас на Черном море путина хамсы. Траулеры почти все время проводят в море, возвращаются на берег только чтобы сдать улов и пополнить запасы. Застать их у причала можно лишь в штормовую погоду.

- Уходим на три-четыре дня, иногда на неделю, пока не наполним трюм, - рассказывает капитан судна "Квант" Андрей Симонов. - Работаем в основном у берегов Крыма, в районе Керчи, Феодосии, ЮБК. Хамсу пакуем и морозим, доставляем на причал и сдаем перерабатывающим предприятиям.

Хамса идет за засолку, пресервы, консервы. Рыбаки сдают ее оптом по 40 рублей за килограмм, цену держат уже несколько лет. В севастопольских магазинах цена малосольной хамсы в этом году выросла до 180-200 рублей за килограмм (в 2020-м она стоила 140-160 рублей). На итоговой цене сказываются затраты на переработку и доставку, а также розничная наценка. Хамсу отправляют по всему Крыму, во многие российские регионы и даже за Урал. Ловят также черноморскую кильку, которая идет на консервы. "Кильку в томате" выпускают заводы в Севастополе, Симферополе, Керчи.

- Ловим только в Черном море, Азовское море - колыбель, там рыба рождается, нагуливается, к нему надо относиться бережно, - поясняет директор компании "Голден Фиш" Григорий Телебей.

Рыбопромысловые компании Севастополя добывают в год около 30 тысяч тонн рыбы, на "Голден фиш" приходится половина объема. Предприятие работает с 1999 года. В штате 165 человек, средняя зарплата - 90 тысяч рублей. Компании принадлежат четыре рыболовных морозильных траулера 1970-80-х годов постройки, которые базируются в Инкермане. Водоизмещение трех судов по 1200 тонн и одного, "Кванта", - 800 тонн. Трюмы вмещают 270 тонн улова.

В 2021 году компания получила 7,2 миллиона рублей из городского бюджета в качестве компенсации за проведенную модернизацию судов. Субсидия за 2017-2020 годы составила 33,3 миллиона рублей, около 8 миллионов в год. Деньги идут на обновление рыбоморозильных установок, покупку новых двигателей, электрооборудования. Рыбопромышленники рады поддержке, но говорят, что ее недостаточно: флот сильно устарел, постоянно требуется ремонт и замена механизмов.

Компании "Новая волна" в 2021 году из бюджета компенсировали 50 процентов стоимости нового производственного оборудования: вакуумных машин, коптильных камер, сортировщиков рыбы. Субсидия составила 470 тысяч рублей. Предприятие занимается не только переработкой, но и выловом рыбы. Два стареньких сейнера нуждаются в модернизации.

- Купить новые суда нереально, это очень дорого, - говорит директор предприятия Андрей Харланов. - Малый сейнер длиной до 20 метров стоит более 20 миллионов рублей.

Стоимость постройки нового рефрижераторного траулера, по словам главы ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерия Сивочуба, доходит до миллиарда рублей. Ни за кредитные средства, ни с помощью государства его не купить. Между тем, старые траулеры и сейнеры прослужат еще 20-30 лет, если их поддерживать на плаву.

- От 60 до 100 миллионов рублей в год требуется на модернизацию рыбопромысловых судов в Севастополе, - констатирует Сивочуб. - В этом году мы просили 60 миллионов, но выделили только 20. Заявки на компенсацию понесенных расходов подавали семь предприятий, они провели модернизацию на 60 миллионов рублей и рассчитывали на поддержку. А недавно мы узнали, что на 2022 год субсидия будет еще меньше, около 9 миллионов рублей на всех. Это очень несправедливо, ведь в Севастополе рыбная отрасль всегда была важной частью экономики.

Если потерять рыболовецкий флот, без работы останутся тысячи человек. По словам Сивочуба, в Севастополе в судовом промысле заняты около 600 человек. Но один траулер с командой из 50 человек обеспечивает годовую программу среднего консервного завода, где работают еще 1000 сотрудников. Есть еще и подрядчики, которые снабжают суда, а это тоже рабочие места.

В правительстве Севастополя недавно утвердили стратегию развития рыбопромышленного кластера, в который вошли почти все городские предприятия, занимающиеся добычей, переработкой и реализацией рыбной продукции, а также марикультурой - выращиванием устриц и мидий. Сейчас рыбопромышленники получают субсидии на модернизацию по региональной программе развития сельского хозяйства. Также они могут рассчитывать на субсидию минпромторга России и получить возмещение 30 процентов затрат на строительство новых судов. Власти города пообещали найти новые виды поддержки.

Комментарий

Михаил Развожаев, губернатор Севастополя:

- Наша региональная программа рассчитана на возмещение части затрат на ремонт и модернизацию, но денег недостаточно. Мы ограничены минфином РФ, который согласовывает наш бюджет, - средства в первую очередь направляются на социальную сферу. Федеральную субсидию дают на строительство новых судов. Но наши артели не могут заказать новое судно, да и современного проекта пока не существует. Буду ходатайствовать на федеральном уровне, чтобы для Севастополя и Крыма добавили денег на ремонт и модернизацию судов. Это позволит отрасли продержаться. В дальнейшем рассчитываем привлечь севастопольские заводы к постройке новых судов для рыбного промысла.