С 2022 года в Крыму повысится ставка патентной системы налогообложения

Новости

Скворцова предупредила об ускорении процессов старения из-за коронавируса 14:17
Владимирские власти отменили введение QR-кодов 13:58
Воробьев поручил позаботиться о пострадавших во время взрыва в Серпухове 13:56
Воробьев: В этом году в Подмосковье создано 60 тысяч рабочих мест 13:48
Воробьев: В 2023 году в Подмосковье пустят две линии МЦД 13:47
Суд прекратил дела о 91 штрафе ГИБДД в отношении Филиппа Киркорова 13:42
Телефонные мошенники в 2021 году нанесли ущерб в 45 миллиардов рублей 13:28
“Спутник Лайт” зарегистрировали в Сент-Винсенте и Гренадинах 13:26
Песков заявил о надежде на успех переговоров по одобрению ВОЗ "Спутника V" 13:20
Появилось видео допроса пропавшей с миллионами кассирши из Ачинска 13:17
Содержание новой могилы Франко обходится Испании в 750 евро в месяц 13:17
"Игра в кальмара" возглавила рейтинг сериалов года на Google 13:13
Попова: 11 человек, инфицированных "омикроном", были привиты, болеют легко 13:10
Датский суд отправил министра иммиграции в тюрьму из-за беженцев 13:09
Как получить выплату на второго ребенка до 3 лет из маткапитала 12:59
В Совфеде поддержали закон о публичной власти в регионах 12:55
Штраф в 1 млн рублей присудили СМИ-иноагенту The Insider за отсутствие маркировки 12:32
Хоккеист Голышев вернулся из НХЛ в "Автомобилист" 12:18
В Минске принят законопроект о геноциде белорусского народа в годы войны 12:18
Оперштаб: В Москве выявлено 1 976 новых случаев COVID-19 12:13
В электричках разрешили возить лыжи бесплатно 11:43
На Netflix подали иск на 10 млн из-за фильма "Пятница" с Козловским 11:42
Студенческие научные сообщества смогут получать гранты на развитие 11:42
МИД РФ: Минск не просил Москву помочь в урегулировании миграционного кризиса 11:40
В Москве нашли 260 тысяч "квадратов" недвижимости без хозяина 11:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
14.12.2021 12:58

С 2022 года в Крыму повысится ставка патентной системы налогообложения

Текст: Юлия Браилова (Симферополь )
Российская газета - Экономика Крыма № 283(8634)
С 1 января в республике ставка на патент для индивидуальных предпринимателей вырастет с четырех до шести процентов. Это приведет к увеличению на треть общей суммы налога для 22,6 тысячи крымчан.

Для снижения налоговой нагрузки в Крыму с 1 января 2014 года по 31 декабря 2016-го налоговая ставка по патентной системе составляла один процент, а с января 2017 года по настоящее время - четыре. В других регионах - шесть процентов.

В 2022 году резиденты СЭЗ Крыма смогут получать льготные кредиты

Использовать патент могут предприниматели, работающие самостоятельно, а также ИП, численность работников которых не превышает 15 человек. Патент можно оформить в следующих видах деятельности: ремонт и пошив одежды и меховых изделий, обуви, услуги парикмахерских, салонов красоты, химчисток, прачечных, ТО и обслуживание транспорта, экскурсионные услуги, розничная торговля, общепит и другие.

Член комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой политике, налоговый эксперт, директор Центра бухгалтерского обслуживания Виктория Степанюк отмечает, что власти республики не имеют полномочий менять налоговую ставку. Но при этом Госсовет РК не стал повышать размер потенциального дохода от патентных видов деятельности, что могло бы еще больше увеличить стоимость патента.

Виктория Степанюк также напомнила, что власти региона могут установить по этой системе нулевую ставку налога для отдельной категории предпринимателей. В Крыму она введена с 2021-го по 2023 годы в отношении 10 видов деятельности. Это работа в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг населению - услуги в сфере дошкольного образования, по присмотру и уходу за детьми и больными, изготовление изделий народных художественных промыслов, переработка и консервирование фруктов и овощей, разработка компьютерного программного обеспечения и т.д.

Хуснуллин утвердил план привлечения триллиона рублей в развитие Крыма

Также необходимо соблюсти некоторые условия.

- Предприниматель должен быть зарегистрирован после вступления в силу закона о нулевой ставке. ИП не могут иметь более трех наемных работников, - поясняет Виктория Степанюк.

Кстати

В Управлении ФНС по РК напомнили, что с 2020 года Налоговым кодексом предусмотрена возможность уменьшения стоимости патента на сумму уплаченных в соответствующий период страховых взносов как за самого предпринимателя, так и за его наемных сотрудников.

В то же время срок действия пониженной ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) продлен на 2022 год. Так, для налогоплательщиков, выбравших объект налогообложения "Доходы", она составит четыре процента, а для налогоплательщиков с объектом "Доходы, уменьшенные на величину расходов", - 10 процентов.

В Крыму зарегистрированы 65,7 тысячи индивидуальных предпринимателей, в том числе в этом году зарегистрировались как ИП 7,9 тысячи человек. По словам начальника отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по РК Ольги Первашовой, около 80 процентов предпринимателей используют УСН, а 20 процентов выбирают патент. Но некоторые в курортный сезон временно переходят с УСН на патентную систему.

В регионах Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Песков назвал неприемлемым проект резолюции ООН по климату
Телефонные мошенники в 2021 году нанесли ущерб в 45 миллиардов рублей
Мишустин выделил более 12,2 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам
МВД разработало порядок информирования автовладельцев о вскрытии машины
В Минздраве рассказали, кому необходимо ревакцинироваться