С 2022 года в Крыму повысится ставка патентной системы налогообложения

С 1 января в республике ставка на патент для индивидуальных предпринимателей вырастет с четырех до шести процентов. Это приведет к увеличению на треть общей суммы налога для 22,6 тысячи крымчан.

Для снижения налоговой нагрузки в Крыму с 1 января 2014 года по 31 декабря 2016-го налоговая ставка по патентной системе составляла один процент, а с января 2017 года по настоящее время - четыре. В других регионах - шесть процентов.

Использовать патент могут предприниматели, работающие самостоятельно, а также ИП, численность работников которых не превышает 15 человек. Патент можно оформить в следующих видах деятельности: ремонт и пошив одежды и меховых изделий, обуви, услуги парикмахерских, салонов красоты, химчисток, прачечных, ТО и обслуживание транспорта, экскурсионные услуги, розничная торговля, общепит и другие.

Член комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой политике, налоговый эксперт, директор Центра бухгалтерского обслуживания Виктория Степанюк отмечает, что власти республики не имеют полномочий менять налоговую ставку. Но при этом Госсовет РК не стал повышать размер потенциального дохода от патентных видов деятельности, что могло бы еще больше увеличить стоимость патента.

Виктория Степанюк также напомнила, что власти региона могут установить по этой системе нулевую ставку налога для отдельной категории предпринимателей. В Крыму она введена с 2021-го по 2023 годы в отношении 10 видов деятельности. Это работа в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг населению - услуги в сфере дошкольного образования, по присмотру и уходу за детьми и больными, изготовление изделий народных художественных промыслов, переработка и консервирование фруктов и овощей, разработка компьютерного программного обеспечения и т.д.

Также необходимо соблюсти некоторые условия.

- Предприниматель должен быть зарегистрирован после вступления в силу закона о нулевой ставке. ИП не могут иметь более трех наемных работников, - поясняет Виктория Степанюк.

Кстати

В Управлении ФНС по РК напомнили, что с 2020 года Налоговым кодексом предусмотрена возможность уменьшения стоимости патента на сумму уплаченных в соответствующий период страховых взносов как за самого предпринимателя, так и за его наемных сотрудников.

В то же время срок действия пониженной ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) продлен на 2022 год. Так, для налогоплательщиков, выбравших объект налогообложения "Доходы", она составит четыре процента, а для налогоплательщиков с объектом "Доходы, уменьшенные на величину расходов", - 10 процентов.

В Крыму зарегистрированы 65,7 тысячи индивидуальных предпринимателей, в том числе в этом году зарегистрировались как ИП 7,9 тысячи человек. По словам начальника отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по РК Ольги Первашовой, около 80 процентов предпринимателей используют УСН, а 20 процентов выбирают патент. Но некоторые в курортный сезон временно переходят с УСН на патентную систему.