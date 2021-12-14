Садоводы юга России потеснили на рынке импортную продукцию

Уже началась зима, а яблоки на рынке продаются по летним ценам, 60 рублей за килограмм. При этом затраты российских аграриев увеличились на 30 процентов. Возникает вопрос, сможет ли отечественная садоводческая продукция вытеснить привозные фрукты?

Когда цветут сады

В этом году порадовал Краснодарский край. В садоводческих хозяйствах региона собрали 430 тысяч тонн фруктов и ягод, на 123 тысячи больше, чем в 2020-м. И дело не только в благоприятных погодных условиях. Большой урожай, прежде всего, результат объявленного еще в 2014 году курса на импортозамещение. Только на Кубани за шесть лет было заложено почти 12 тысяч гектаров плодовых деревьев. И в основном процветают сады, в которых используют современные сельскохозяйственные технологии.

Еще один фактор - поддержка садоводства. Как отметил губернатор края Вениамин Кондратьев, в 2021 году на нее направили более 750 миллионов рублей, беспрецедентную сумму. Аграриям выделяются субсидии на закладку садов и уход за молодыми деревьями. Новые фермерские хозяйства, работающие не более года, могут получить до трех миллионов рублей в виде гранта на закладку сада. А с 2022 года будут выделены дополнительные средства на выращивание ягод в теплицах.

В итоге площадь садов на Кубани за последние пять лет увеличились более чем на три тысячи гектаров, до 30,8 тысячи. Садоводством заняты более 400 предприятий края (142 крупных и около 300 - малых). Ежегодно здесь выращивают до 40 процентов всего российского урожая фруктов и ягод. Но еще есть куда расти. Если сегодня, по данным аналитической службы Россельхозбанка, среднестатистический россиянин съедает в год девять килограммов яблок, то американец или европеец - в среднем 12. Потенциально емкость российского рынка яблок может составить более 1,7 миллиона тонн. Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин эту цифру удваивает.

- Яблоки - самые потребляемые в России фрукты, целесообразно выращивать их больше, - говорит он. - Сейчас мы обеспечены ими только на 50 процентов, если исходить из рекомендованной ВОЗ нормы потребления. Чтобы выйти на уровень самообеспеченности, нашим садоводам необходимо поставлять 3,3 миллиона тонн яблок в год.

Кладовые солнца

Но чем больше урожай, тем больше должны быть закрома. Причем в отличие от зерна или картофеля, фрукты можно хранить только в специальных помещениях с регулируемой газовой средой. По словам главы кубанского Союза садоводов Николая Щербакова, сейчас их не хватает, кладовые края вместят только 307 тысяч тонн продукции.

Как увеличить количество фруктохранилищ? Государство компенсирует 20 процентов от фактически понесенных затрат на их возведение, но из расчета не более 60 тысяч рублей на одну тонну хранения. И даже с учетом этой субсидии фруктохранилище остается для большинства хозяйств неподъемным финансовым вложением. Из-за больших затрат не каждый инвестор рискнет вкладывать средства в их строительство. Союз садоводов Кубани выдвинул предложение увеличить компенсацию до 50 процентов, а предельное значение повысить до 100 тысяч рублей на тонну.

Между тем хранение фруктов может стать перспективным направлением развития экономики. Например, в Куйбышевском районе Ростовской области построен новый фруктовый центр. Он создан на базе одного из самых развитых в отрасли растениеводства хозяйств. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составила здесь в этом году 64,2 центнера с гектара, кукурузы - 110,6 центнера. Это позволило хозяйству найти средства для нового направления деятельности - садоводства.

- При отсутствии оросительной системы в Куйбышевском районе была внедрена технология капельного орошения на местных стоках реки Миус. В результате в 4 - 5 раз увеличилось урожайность сельхозкультур. Общая площадь орошения составляет более 1,2 тысячи гектаров, - рассказал руководитель сельхозпредприятия "Рассвет" Сергей Авакян.

Также система капельного орошения позволила приступить к поэтапной реализации инвестпроекта по закладке суперинтенсивного сада с использованием современных технологий. Проект реализуется с 2018 года. На первом этапе яблони высажены более чем на 100 гектарах, а к 2023 году будет уже 150 гектаров. По расчетам урожайность составит по 20 - 30 тонн яблок с гектара. Инвестиционные вложения предприятия - 600 миллионов рублей. Еще 65,5 миллиона выделил областной бюджет в виде субсидий на закладку сада и 27,3 миллиона - на мелиорацию.

Спустя три года яблони дали первый, неплохой урожай. Все десять сортов - старый отечественный "симиренко" и линейка новых для этих мест сортов - прекрасно прижились, плоды вызревают яркие, с умеренной сахаристостью и кислотностью.

- Яблоки будут пользоваться спросом, и это поможет нам конкурировать с зарубежными поставщиками. А наши показатели урожайности позволят выжить при любом развитии ситуации, - уверен глава компании.

Но чтобы экономическая модель работы сада была успешной, до 70 процентов урожая нужно закладывать на хранение. Поэтому в хозяйстве приступили к строительству модульного фруктохранилища: новые площади комплекса можно добавлять по мере увеличения урожая.

Фруктохранилище - это холодильный склад на первые 2,5 тысячи тонн плодов, а также сортировочная линия, способная обрабатывать 40 тонн в смену, и линия упаковки. При этом должны использоваться лучшие технологии хранения и современное оборудование. Как отмечают эксперты, каждому сорту яблок требуется своя температура воздуха, влажность, объем кислорода. Условия хранения таковы, что яблоки не теряют полезных свойств до следующего урожая.

- Реализация таких проектов положительно отражается на всей отрасли в донском регионе, - отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. - Для этого и предоставляются субсидии. В текущем году лимит средств федерального и областного бюджета по этому направлению составляет 113,5 миллиона рублей.

"Открытие фруктового центра, без сомнения, это достижение на рынке плодовой продукции региона. Хотя вряд ли корректно говорить о том, что Ростовская область сама обеспечит себя яблоками, - считают в минсельхозпроде региона. - К нам поступают фрукты со Ставрополья, из Краснодарского края. А яблоки с куйбышевских садов отправятся на север страны".

Импортный плод сладок

Превратить южные регионы в цветущий сад при соответствующих вложениях вполне возможно. Но не возникнет ли кризис перепроизводства яблок, особенно с учетом импорта этой продукции?

По данным Продовольственной организации ООН, Россия входит в топ-10 производителей яблок. Но при этом она же остается и крупнейшим импортером, ежегодно закупая 600 - 800 тысяч тонн. И в результате нашим садоводам приходится конкурировать с иностранными коллегами.

- Россельхознадзор с 30 сентября расширил список поставщиков яблок в Россию. Из Азербайджана плоды поставляют около 70 предприятий, - говорит директор КСП "Дружба" Владислав Корчагин. - По оценкам аналитиков, поставки из Молдавии в октябре выросли в 1,9 раза. Наращивают экспорт яблок в Россию Турция и Иран. Это притом что производство отечественных яблок в этом году стало больше не менее чем на 30 процентов. Такая конкуренция удерживает потенциальных инвесторов от вложений в садоводство. Ведь даже с учетом предоставляемых сейчас субсидий наши яблоки окажутся дороже, чем, например, выращенные в Польше и уже доставленные на границу.

Отраслевые ассоциации Краснодарского края, Дагестана, Ставропольского края и других регионов видят выход в ограничении импорта яблок из-за рубежа. Также, по мнению отечественных аграриев, следует исключить ввоз в Россию фруктов, выращенных с применением препаратов, которые не внесены в список разрешенных в РФ.