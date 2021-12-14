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14.12.2021 16:09

В центре Краснодара для борьбы с заторами повысят цены на парковку

Текст: Анна Юркова (Краснодар)
Российская газета - Экономика Юга России № 283(8634)
С 10 января 2022 года в Краснодаре начнет действовать дифференцированный тариф на оплату парковки. По мнению администрации города, это поможет разгрузить дороги в самые напряженные часы и сбалансировать транспортный поток. Вырученные средства направят в дорожный фонд города.
В Краснодаре действует 266 платных парковок. Фото: Тагир Раджавов В Краснодаре действует 266 платных парковок. Фото: Тагир Раджавов
В Краснодаре действует 266 платных парковок. Фото: Тагир Раджавов

- Сейчас стоимость часа на муниципальных парковках составляет 30 рублей (такие расценки были утверждены еще в 2013 году), - прокомментировал решение директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов. - Этот тариф уже давно не соответствует спросу на услуги. С помощью дифференцированной оплаты мы сможем регулировать количество личного транспорта, особенно в центральной части Краснодара. Хочу отметить для сравнения, что сейчас стоимость этой же услуги на частных парковках начинается от 50 рублей в час. Поэтому мы устанавливаем дифференцированный тариф, опираясь на опыт других городов.

Фото: iStock
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При расчете стоимости одного часа стоянки использовались данные о загруженности района транспортом. Парковочное пространство разделили на пять зон. Например, в центральной части города, включая историческую улицу Красную с ее административными офисными зданиями, часовая парковка будет стоить 60 рублей (конкуренция за свободное место здесь очень высокая), а на улицах с меньшим трафиком - 30-50 рублей. Больше всего придется выложить за парковку на Привокзальной площади Краснодар-1 - сто рублей в час.

По мнению общественников, идея дифференцированного тарифа назрела давно. Однако при сложившейся традиции хаотично ставить машины, в том числе и на тротуаре, либо уезжать с открытой парковки без оплаты, она вряд ли принесет ощутимые плоды.

- Водителю абсолютно неважно, сколько стоит час парковки - 30 рублей или 300, если он за нее все равно не платит, - считает урбанист и представитель краснодарского общественного движения "Городские решения" Мирослав Валькович. - Только после наведения порядка можно будет действительно оценить границы зон и тарифы. Поэтому идея правильная, но на данном этапе ожидаемого результата просто не даст. Разве что поможет понять, что цены в разных местах - разные.

Сейчас в Краснодаре 266 платных парковок общей вместимостью 8 091 машина. За семь лет в городской бюджет поступило 45 миллионов рублей, еще 123 миллиона рублей компания-инвестор "Городские парковки" перечислила в бюджеты всех уровней.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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