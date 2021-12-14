В Крыму насмерть сбили водителя попавшего в ДТП автомобиля

В районе села Левадки Симферопольского района водитель попавшего в ДТП автомобиля Haval через несколько минут после аварии стал жертвой наезда еще одной машины. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД МВД по Республике Крым.

Цепочка ДТП началась со столкновения автомобилей Suzuki и Haval. Как это часто бывает после аварий, водитель последней после ДТП вышел из своей машины и пошел к автомобилю второго участника ДТП.

- Обсудив с ним случившееся, водитель по проезжей части пошел обратно к своей машине, и в этот момент его сбил автомобиль Opel Kadett. В результате ДТП пострадавший скончался от полученных травм в медицинском учреждении. Проводится проверка - устанавливаются полные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

В УГИБДД напомнили, что, попав в ДТП в темное время суток или в условиях плохой видимости, надо выходить на проезжую часть лишь в куртке или жилете с полосами из световозвращающего материала. Если же в результате столкновения ущерб нанесен только транспорту, водители должны зафиксировать последствия ДТП на фото или видео, после чего освободить проезжую часть.