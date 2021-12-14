В Крыму подержанные автомобили за год подорожали до 38 процентов

В Симферополе в этом году стоимость самых востребованных моделей автомобилей на вторичном рынке увеличилась на 7-38 процентов, подсчитали аналитики "Авито".

Наибольшей популярностью у покупателей пользуются немецкие автомобили, в структуре спроса они занимают 24,4 процента. На втором месте отечественные автомобили (19,7 процента), далее следуют японские марки (15,8 процента), американские (12,6 процента) и корейские (8,1 процента).

При этом за год больше предлагают такие модели, как ВАЗ (LADA) Granta, Skoda Rapid, Volkswagen Polo, Daewoo Lanos и Hyundai Solaris. Первое место занимает ВАЗ (LADA) Granta: количество объявлений о продаже этой модели увеличилось на 58,1 процента по сравнению с прошлым годом. При этом средняя цена выросла за год на 25 процентов до 400 000 рублей.

На втором месте по приросту предложения на рынке автомобилей с пробегом Skoda Rapid. Эти автомобили стали продавать на 57,1 процента активнее, чем в 2020 году, а средняя цена выросла до 815 000 рублей (плюс 35,8 процента за год). Модель Volkswagen Polo занимает третью строчку в рейтинге, предложение выросло за год на 38,1 процента, средняя цена увеличилась на 38,6 процента до 700 000 рублей.

Топ моделей массового сегмента с наиболее выраженной положительной динамикой предложения замыкают Daewoo Lanos и Hyundai Solaris. Количество объявлений о продаже Daewoo Lanos с пробегом в Симферополе за год увеличилось на 37,3 процента, но при этом средняя стоимость модели снизилась на 9,1 процента до 150 000 рублей. Автомобили Hyundai Solaris стали продавать на 37,2 процента чаще, их средняя цена на рынке увеличилась на 21,8 процента и достигла 670 000 рублей.

В целом же, по данным экспертов, средняя стоимость автомобиля с пробегом в возрасте до семи лет составила по итогам октября 2021 года 1 150 000 рублей.

Рост цен на вторичном авторынке эксперты объясняют ростом цены новых машин, отчасти это связанно с кризисом поставок электронных автокомпонентов.

- Подорожание новых автомобилей и дефицит востребованных моделей в салонах подстегивает спрос на машины с пробегом, при этом предложение на вторичном авторынке растет не так активно. Поэтому сейчас хороший момент для продажи. Ожидать снижения цен на авторынке оснований нет. Если есть потребность в покупке автомобиля, то лучше это сделать сегодня, не дожидаясь дальнейшего повышения цен. Если на рынке нет желаемой комплектации, то следует решить, что лучше: рассмотреть альтернативные модели в наличии либо ждать нужную модель и быть готовым потратить большую сумму, - отмечает Марат Миннекаев, руководитель группы аналитики "Авито Авто".