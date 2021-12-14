В Севастополе при ремонте дороги вскрыли бункер времен войны

Во время ремонта улицы Адмирала Владимирского в Севастополе строители открыли входы в подземное фортификационное сооружение времен Великой Отечественной войны. Об этом "РГ" сообщил реставратор Анатолий Пряшников.

Находку обследовали энтузиасты - любители истории Севастополя. Бункер расположен напротив береговой батареи №11 и мог служить укрытием для мирных жителей.

- Два помещения мы сегодня осмотрели, а третье пока не удалось - внутри стоит вода, дорожники ее откачивают, но насосы не справляются, вода прибывает, - рассказал Пряшников. - Вернемся и обследуем в гидрокостюмах.

Под землей обнаружены старые вещи, принадлежавшие жителям города: сумка, обувь, бутылки, столовые приборы, грабли и даже ледовые коньки.

- Внутри завалы, но видно, что задняя стенка железобетонная, цельная. Похоже, что это части одного помещения, - говорит Пряшников. - Возможно, в этом укрытии жители соседних улиц прятались во время бомбежек в период обороны Севастополя.

У третьего, еще не исследованного помещения. перекрытия сделаны из рельс. Может оказаться, что найденное сооружение - часть батареи №11.

По словам Пряшникова, на этом месте планировалась подпорная стена, которая скроет входы. Строители отнеслись с пониманием и дали возможность изучить находку.

- По всему Севастополю идут масштабные реконструкции, открываются неизвестные ранее объекты, появляется возможность больше узнать об истории города, - отметил Пряшников.