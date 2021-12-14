В Волгоградской области один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП

На 45-м километре трассы Волгоград - Каменск-Шахтинский произошла авария, в результате которой один человек погиб, еще пятеро получили травмы.

Недалеко от населенного пункта Карповка Городищенского района Волгоградской области столкнулись два легковых автомобиля - Lada Priora и Nissan Almera. 23-летний водитель погиб на месте. Пассажиры и водитель другого автомобиля госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

На место ДТП выехала следственно-оперативная группа, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону. Обстоятельства происшествия уточняются.