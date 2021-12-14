Жители Кубани смогут бесплатно получить по гектару земли

Депутаты Заксобрания Краснодарского края приняли закон, который позволяет гражданам бесплатно получить крупные земельные участки в селах и хуторах предгорий Кавказа. Закон должен подписать губернатор, и через 10 дней документ вступит в силу. В перспективе он должен быть связан с еще одним региональным документом, позволяющим получить субсидии до четырех миллионов рублей на развитие сельской усадьбы.

Сразу стоит отметить, что документ, за который проголосовали кубанские депутаты, - это только начальный этап создания череды законодательных актов, которые определят механизм получения гражданином земельного участка на безвозмездной основе. Пока закреплено только то, что человек может бесплатно получить землю в предгорьях Кавказа. И обозначены районы Кубани, где участки могут быть выделены, - Мостовской, Лабинский, Отрадненский, Белореченский и Апшеронский.

Но при том, что это действительно предгорные районы Кубани, они же являются еще и самыми красивыми местами края, славятся удивительными альпийскими лугами и горячими термальными источниками. Также почти все населенные пункты, в которых планируется раздавать землю, если не газифицированы, то электрофицированы и имеют покрытие мобильной связи.

- Речь идет о малых населенных пунктах, где существует очевидный отток населения, - прокомментировал ситуацию министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Федор Дерека.