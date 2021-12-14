Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Юрий Гень  (Краснодарский край)
02:36 14.12.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 283(8634)

Жители Кубани смогут бесплатно получить по гектару земли

Депутаты Заксобрания Краснодарского края приняли закон, который позволяет гражданам бесплатно получить крупные земельные участки в селах и хуторах предгорий Кавказа. Закон должен подписать губернатор, и через 10 дней документ вступит в силу. В перспективе он должен быть связан с еще одним региональным документом, позволяющим получить субсидии до четырех миллионов рублей на развитие сельской усадьбы.

Сразу стоит отметить, что документ, за который проголосовали кубанские депутаты, - это только начальный этап создания череды законодательных актов, которые определят механизм получения гражданином земельного участка на безвозмездной основе. Пока закреплено только то, что человек может бесплатно получить землю в предгорьях Кавказа. И обозначены районы Кубани, где участки могут быть выделены, - Мостовской, Лабинский, Отрадненский, Белореченский и Апшеронский.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке

Но при том, что это действительно предгорные районы Кубани, они же являются еще и самыми красивыми местами края, славятся удивительными альпийскими лугами и горячими термальными источниками. Также почти все населенные пункты, в которых планируется раздавать землю, если не газифицированы, то электрофицированы и имеют покрытие мобильной связи.

- Речь идет о малых населенных пунктах, где существует очевидный отток населения, - прокомментировал ситуацию министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Федор Дерека.

Сейчас читают

Недвижимость
11.12.2021

Правительство выделило 5,5 млрд рублей на поддержку льготной ипотеки

Правительство выделило 5,5 млрд рублей на поддержку льготной ипотеки

На поддержку льготной ипотечной программы выделено дополнительно 5,5 миллиарда рублей. Деньги будут предоставлены из резервного фонда правительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Жилая недвижимость
11.12.2021

Когда нелегальная сдача жилья может повлечь уголовную ответственность

Когда нелегальная сдача жилья может повлечь уголовную ответственность

Нелегальная сдача квартиры в аренду в некоторых случаях может повлечь за собой уголовную ответственность. Это может произойти в случае, если собственник уклонялся от уплаты НДФЛ в течение трех лет

Ипотека
11.12.2021

Эксперт рассказал, стоит ли рефинансировать ипотеку

Эксперт рассказал, стоит ли рефинансировать ипотеку

Рефинансирование ипотеки дает возможность снизить платежи по кредиту. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина рассказала "РГ", бывает ли невыгодное рефинансирование и на что стоит обратить внимание