Что дает уральцам участие в движении WorldSkills

К международному движению WorldSkills Россия подключилась в 2012 году, потом возник союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и начались национальные чемпионаты профмастерства. В финале девятого по счету, в котором соревновались 1800 студентов колледжей, свердловские команды вошли в десятку лучших и заработали 14 медалей. Призеры отборочных испытаний в регионах УрФО рассказали "РГ", как достигнутые результаты помогают им в жизни и овладении будущей профессией.

Игорь Макаров, студент Уральского железнодорожного техникума:

- Мы заняли третье место среди семи команд в компетенции "Сетевое и системное администрирование". Нам предстояло освоить гибкую и практичную систему управления манипулятором - промышленным роботом. Это клешня с несколькими суставами вроде тех, что устанавливают для замены ручного труда и автоматизации производства. Чтобы практиковаться на реальном устройстве, мы ездили к тренировочным стендам в технопарк высоких технологий Свердловской области, где и проходил региональный чемпионат.

На подготовку ушло меньше месяца. Вместе с преподавателем мы изучали базовые программы по настройке оборудования. Многое я узнал самостоятельно, у меня уже был опыт разработки IТ-проектов - сайтов, цифровых помощников (чат-ботов). Поступая в техникум, я изначально выбрал специальность "Информационные технологии", но не хватило баллов. Участие в чемпионате по смежной специальности показало: осваивать что-то новое всегда интересно. Соревнования WorldSkills - хороший способ проверить себя, они учат адаптироваться к условиям современного рынка труда. После окончания учебы мне бы хотелось работать на крупном промышленном предприятии или в ведущей IT-компании.

Ксения Останина, студентка Новоуренгойского многопрофильного колледжа:

- Я участвовала в чемпионате в компетенции "Гостиничное дело" еще на первом курсе, но тогда знания были нулевые. А после второго года обучения я пробилась в финал межрегионального первенства - помогла практика в гостинице. Готовясь к соревнованиям, мы моделировали общение с клиентом за стойкой: нужно было встретить гостя, заселить в отель, удовлетворить его запросы, разговаривая на двух языках, включая английский. К слову, то же самое нам предстоит делать на демонстрационном экзамене в колледже. Эксперты оценивали наше поведение, мимику, владение информацией.

На региональном этапе я выиграла, обогнав соперниц на 0,02 балла, однако пройти в финал не удалось - не хватило словарного запаса английского языка. Сейчас я его подтягиваю, обучая будущих участников в компетенции "Администрирование отеля". Чемпионат и период подготовки к нему отлично развивают стрессоустойчивость и коммуникативные навыки, что помогает не только в гостиничном сервисе, но и бытовых ситуациях, к примеру, мне стало проще общаться с близкими людьми. Кроме того, я поняла, что хочу работать не администратором, а менеджером отеля. К сожалению, не все студенты завершают обучение: из 30 поступивших к третьему курсу у нас осталось одиннадцать человек.

Дмитрий Кадочников, победитель Всероссийского конкурса "Мастер года" в номинации "Хлебопечение", преподаватель Екатеринбургского экономико-технологического колледжа:

- Будучи студентом, я с 2013 года участвовал в движении WorldSkills в компетенции "Хлебопечение" и убедился, что оно подняло среднее профобразование (СПО) на качественно новый уровень. Именно на чемпионате я выбрал свой профессиональный путь: работал в фирме по продаже хлебопекарного инвентаря, затем стал наставником и преподавателем. В колледже я заведую профильной мастерской по стандартам WorldSkills, где учатся пекари. Кстати, одна из наших выпускниц, Дарья Мальцева, - чемпион мира по хлебопечению.

В нынешнем чемпионате мне предстояло соревноваться с мастерами производственного обучения СПО: презентовать не хард (профессиональные навыки), а софт скиллс. Мы должны были провести открытый урок для школьников, студентов и безработных, причем не просто рассказать о специальности, но и дать ребятам возможность окунуться в профессию с головой: члены команд составляли рецепты хлебобулочных изделий, разрабатывали технологию приготовления. Такой же подход я использую в работе со студентами, где практические занятия занимают 60 процентов времени. Суметь увлечь профессией дорогого стоит - в этом и заключается работа наставника.

В нашем колледже преподаватели тоже сперва работают под началом опытных педагогов. Благодаря этому улучшается качество образования, повышается престиж рабочих профессий, а молодежь с энтузиазмом идет на производство. Как минимум хлебопечение точно останется востребованным.

Михаил Мокшанцев, победитель финального этапа VIII национального чемпионата "Молодые профессионалы" 2020 года, выпускник Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова, студент РГППУ:

- Этим летом я окончил колледж по специальности "Информационная безопасность автоматизированных систем". Мне повезло: еще во время учебы я устроился лаборантом в команду молодых профессионалов под руководством Антона Уймина (бывшего преподавателя УРТК. - Прим. ред.). Мы занимались в колледже техподдержкой, работая с новейшим оборудованием, организовывали курсы для желающих изучить "Сетевое и системное администрирование" (СА). Наставничество и помогло мне победить в чемпионате по СА. Отмечу: призерам любого из этапов запрещали повторно участвовать в соревнованиях. Выходя в финал, где за победу боролись 60 конкурсантов со всей России, я понимал: второго шанса не будет.

Состязания похожи на Олимпийские игры: участников встречали, как спортсменов, выдавали форму и флаги своего региона, расписывали план тренировок - это удивительные эмоции. Мне предстояло в течение двух дней настроить сервер крупной IT-компании, у которой 200 сотрудников и несколько филиалов по стране. То есть обеспечить работу сайта, системы удаленного доступа, хранения данных. Эта задача неплохо прокачала мои профессиональные навыки, а длительное время подготовки научило самодисциплине. Я перешел в статус эксперта: теперь могу самостоятельно готовить участников. Кстати, многих финалистов после подведения итогов приглашали на собеседование. Так, год назад я устроился в госкорпорацию "Росатом", где занимаюсь проектом импортозамещения, техподдержкой и развитием частных облачных платформ. Параллельно с этим обучаюсь на заочном отделении факультета "Информационные технологии" в Российском государственном профессионально-педагогическом университете.

Между тем

Уральские учителя изучают цифровые технологии. В содружестве с Высшей технической школой в Туле программу запустил благотворительный фонд "Эмпатия" по инициативе одного из владельцев "ВСМПО-АВИСМА" Михаила Шелкова. Обучение прошли 200 педагогов Верхней и Нижней Салды, и вот результат: три верхнесалдинских выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов (последний стобалльник здесь был пару лет назад). Кроме того, фонд ежемесячно выделяет 530 учителям по 15 тысяч рублей.