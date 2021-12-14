Исследование: Как российские регионы приспособились к пандемии

Ученые Уральского и Южного федеральных университетов проанализировали 13 регионов России с центрами-миллионниками (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) и определили те, что менее всего адаптировались к первой волне коронавируса в марте-июле 2020 года.

Так, менее приспособленными к пандемии оказались экономики Свердловской и Новосибирской областей, Пермского края. Отмечено, что там сложное социально-экономическое положение сохранилось даже после снятия жестких ограничительных мер в конце июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба УрФУ. Полное исследование опубликовано в журнале Area Development and Policy.

В нем говорится, что специфика коронавирусного кризиса в том, что под ударом оказались регионы со сложной экономикой, высокой долей городского населения, развитыми малым и средним бизнесом, которые являются центрами делового и въездного туризма. По данным ученых, это те же территории, которые до начала пандемии восстанавливались после предыдущих экономических потрясений. Другой фактор, который повлиял на успешность региона во время COVID-19 - жесткость ограничений, которые ввели местные власти в отношении жителей и бизнеса, и то, как они сочетались вместе с мерами господдержки.

- Наиболее жесткие ограничения на фоне слабых мер поддержки затягивают процесс оздоровления региональных экономик, гораздо быстрее восстановление происходит в регионах с более слабыми ограничениями и сильными мерами поддержки, - сделали логичный вывод авторы статьи.

Менее уязвимы - регионы с большим количеством крупных промышленных предприятий, которые не закрывались из-за ограничительных мер, а также в субъектах с аграрной специализацией, где не прекращались сельскохозяйственные работы и деятельность предприятий АПК.

Например, справились с вызовами пандемии экономики Воронежской, Волгоградской, Челябинской, Омской областей и Красноярского края. Ростовская, Нижегородская, Самарская области, а также Татарстан и Башкортостан - испытывали проблемы в начале распространения COVID-19, но смогли быстро приспособиться к ситуации.

Как отметила руководитель исследовательской группы, директор Школы экономики и менеджмента ИнЭУ УрФУ Ирина Тургель, серьезные ограничения для бизнеса были оправданы, так как спасли много жизней - это важно на фоне демографических ям.

- Сейчас российское предпринимательство нуждается в усилении эффективной государственной поддержки. У государства достаточно средств, чтобы не выбирать, кого поддерживать - бизнес или социальную сферу, прежде всего здравоохранение. Нужно помнить, что малый и средний бизнес - это миллионы рабочих мест, залог платежеспособности налогоплательщиков и стабильности потребительского спроса, - говорит экономист.

Так, самыми эффективными мерами поддержки бизнеса в пандемию оказались налоговые льготы, отсрочки обязательных платежей, прямая финансовая помощь, введение моратория на проверки. Менее полезным стало предоставление кредитов, так как условия их получения обычно трудно выполнимы и рискованны.

Вместо кредитов бизнес внедряет цифровые решения, отправляет сотрудников на удаленку, осваивает и развивает интернет-торговлю, доставку товаров, выходит на актуальные и перспективные рынки. Иными словами, спасает сам себя.

Кроме масштабного анализа, авторы предложили рецепты выживания для бизнеса на случай продолжения эпохи коронавируса.

Так, властям посоветовали диверсифицировать экономику, снижать ее зависимость от отдельных отраслей и секторов, модернизировать общественный транспорт, городские и региональные логистические и коммуникационные сети, совершенствовать механизмы подготовки и переквалификации кадров, укреплять финансово-кредитную систему.

А бизнесу рекомендуют обратить внимание на растущий интерес потребителей к здоровому образу жизни, повышению комфорта жилья и транспорта, а также на рынки услуг онлайн-образования, просвещения, общепита, торговли, досуга, развлечений. Ученые предлагают продолжать развивать удаленку, онлайн-сервисы, расширять нужную для этого инфраструктуру, закупать оборудование и обучать сотрудников.