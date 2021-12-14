Как изменились правила сдачи крови донорами в период пандемии

Запасы донорской крови нужно постоянно пополнять. А впереди длинные новогодние каникулы. Как стать донором? Изменились ли правила забора крови в условиях пандемии?

"Мы принимаем и вакцинированных доноров, и тех, кто перенес заболевание. С начала года мы заготовили около двух тысяч литров плазмы", - рассказала в интервью ОТВ Елена Таскаева, завотделением заготовки крови свердловской Областной станции переливания крови.

По ее данным, постоянные доноры обеспечили необходимый запас антиковидной плазмы на сто процентов. И вакцинация против COVID-19 имеет особое значение: плазма широко применяется не только при лечении пациентов с коронавирусом, но и при производстве специфического антиковидного иммуноглобулина. Введение препарата должно помочь организму побороть заболевание и "учит" иммунную систему быстрее создавать антитела самостоятельно.

При этом, чтобы сдать кровь, QR-код предъявлять не нужно. Однако, усилен медицинский контроль перед процедурой кроводачи. С начала пандемии во всех подразделениях Областной станции переливания крови ввели дополнительные меры: установили средства для дезинфекции рук, все помещения обрабатывают с помощью специальных дезинфицирующих растворов, безостановочно обеззараживается воздух.

"Главное условие - донор должен быть здоровым. Сдать кровь может стать совершеннолетний с массой тела более пятидесяти килограммов", - сказала Елена Таскаева, отметив что есть несколько условий. Так, за 72 часа нельзя принимать анальгетики, за 48 часов нельзя употреблять алкоголь. Накануне сдачи крови советуют не есть жирную и острую пищу, а непосредственно в день визита к врачу обязательно позавтракать пищей, богатой углеводами.