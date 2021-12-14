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Рубрика: Общество

Какой видит концепцию благоустройства Челябинска урбанист-инсталлятор

Текст: Евгений Китаев (Челябинск)
Российская газета - Неделя - Урал № 285(8636)
Олег Чернышев - тот самый активный житель, на появление которого рассчитывает мэрия Челябинска, призывая горожан голосовать за проекты благоустройства. Он и голосует. Но по-своему - создавая пространственные композиции. Они, считает, помогут сформировать новую эстетику.

По образованию Олег технарь, окончил аэрокосмический факультет ЮУрГУ, строил оборонные и гражданские объекты, был главным инженером монтажного управления, директором проектной организации. Но многое, говорит, изменилось, когда в Германии, в строительной академии Bauhaus, прошли креативные курсы. Потянуло на чужое гуманитарное поле. По сути, он превратился в урбаниста, хотя сам себя называет инсталлятором - человеком, генерирующим формы.

Табличка на улице

Известный урбанист Чарльз Лэндри в книге "Качество жизни и городская среда" написал: "Культурные ресурсы являются сырьем, которое приходит на смену нефти, стали и золоту и за счет которого формируются базовые ценности города. Благодаря культурным ресурсам конструируется имидж городов, благоприятный для привлечения инвестиций и развития туризма".

Мысль эта близка Чернышеву, решившему взглянуть на среду обитания как на гуманитарное пространство.

- В стране изменились экономические и социальные приоритеты, - выстраивает он логическую цепочку. - Началось жесткое состязание городов за кадры. Жизнь ставит перед выбором: есть человеческий капитал - растет город, развивается, нет - уходит во второй, третий эшелоны рейтингов.

Фото: Александр Чикин
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Но где и как воспитывать интеллектуальную элиту, предотвратив ее дальнейший исход в столицы или более гостеприимные края? На этот вопрос Олег отвечает так:

- Я побывал в 16 странах и везде интересовался, как там устроено жизненное пространство, чем наполнены улицы и площади. По-моему, города двигает вперед культура, а она начинается с такой мелочи, как табличка с названием улицы или аккуратный тротуар, превращающиеся в нечто большее - комфортные условия. Они, эти условия, закрепляют креативный класс, готовый созидать.

Подобные представления побудили Чернышева заняться своими "табличками на улицах" - пространственными композициями для комфортной жизни. Одну из первых работ он назвал "Конкуренты" и предложил установить ее у проходной трубопрокатного завода или в ином подходящем месте. Представьте: две трубы, темная и белая, как нанайские мальчики, стараются повалить друг друга на лопатки. Соперничество этих антагонистов - намек на конкуренцию "черных" и "белых" технологий в трубной отрасли. Брендом челябинского завода, как известно, стала белая металлургия, а модернизированное производство - местом паломничества, куда охотно водят экскурсии и приезжих гостей.

Фонтаны истории

Среда без харизмы безлика, делает вывод Чернышев:

- В Челябинске сейчас активнее занимаются благоустройством, и это хорошо. Но не хватает культурного элемента, способного принести территории лучшие преференции. Общественные пространства получаются похожими, с одним "джентльменским набором" - перголы, качели, скамейки, не объединенные идеей, кроме идеи релакса. Этого мало. Значит, они не имеют необходимой притягательной силы, не реализуют полностью свой общественный потенциал.

Правда, видит Чернышев и плюсы. Ему понравился хит сезона - песочные скульптуры у дворца "Юность". Только, увы, такое зодчество скоротечно, лишь сезонно усиливает идентичность Челябинска, по-прежнему слабо выраженную, если не считать, конечно, памятников, напоминающих о Танкограде. Во всех других проявлениях город замкнулся, перестал в художественной форме рассказывать о себе, перелистывать страницы биографии. Поэтому и мало мест, где этот диалог с историей возможен.

Сначала иностранцы атаковали звонками, интересуясь экскурсиями по следам космического пришельца. Сегодня уже никто не звонит

Проект его фонтана "Демидов" - попытка раздвинуть горизонты. Задышали ведь на Урале в XVIII веке железоделательные заводы, источником дешевой энергии для которых стали реки. Вода приводила в движение кузнечные молоты, валки прокатных машин. Конструкция фонтана, также состоящая из водных колес, - отсылка к той уральской действительности. На верхней площадке сооружения - фигуры мастеровых, вращающие колесо истории. Композицию, по мнению Чернышева, уместно поставить в акватории реки Миасс у культурно-развлекательного комплекса "Мегаполис", где этим летом открыли новую набережную, а обозревать с нее пока особо нечего.

Фото: iStock
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Для парка Гагарина, где намечается реконструкция, инсталлятор также смоделировал фонтан, дав ему имя "Королев": несколько стилизованных ракет, из сопел вырываются струи воды - своеобразная перекличка с "крылатыми" корнями региона: университета, готовящего специалистов для аэрокосмической отрасли, ракетного центра имени Макеева.

А уж метеоритная тема - одна из любимых. Ей Чернышев посвятил около десятка пространственных форм, ссылаясь на слова бывшего земляка астрофизика Николая Горькавого: если челябинский болид не получит яркого архитектурного воплощения, это будет примером анекдотичного случая. В 2013-м судьба подарила городу редчайшее событие, ставшее известным во всем мире, породило легенды и загадки, способные принести Челябинску коммерческую выгоду. Университетские знакомые поведали ему: сначала иностранцы атаковали телефонными звонками, интересуясь экскурсиями по следам космического пришельца. Сегодня уже никто не звонит. Небесный странник давно упал, а идея космического бренда до сих пор витает в воздухе.

Дорога к острову

Впрочем, организация пространства может решать и технические задачи, что Чернышев иллюстрирует своим "таинственным островом". Главная городская река в месте самого широкого разлива мелеет, зарастает камышом и рогозом, а водная гладь летом подернута зеленой ряской. Неряшливым видом артерия бросает тень на весь центр Челябинска. Вот до чего довели эксперименты с природой. Хотели когда-то создать пруд, искусственно расширили русло Миасса, по выражению ученых, с низким дебетом воды. В итоге течение замедлилось, перестав вымывать донные отложения, появились заболоченные участки. Какие только рецепты ни предлагали для восстановления природного организма: прокопать новое русло, засыпать землей, закрыть дно бетонной подушкой. Свой вклад внес и Чернышев. Суть его предложения в обустройстве посреди реки, между улицами Кирова и Красной, земляного острова, "облитого" гидробетоном. Он разделит русло на рукава, течение ускорится, начнет интенсивнее вымывать донный мусор, а плотинка под Кировским мостом - регулировать уровень воды. Фокус в том, продолжает инсталлятор, что в холодное время остров будет скрыт под водой, летом же, если понизить ее уровень на четверть метра, откроется для глаз. Тогда его можно использовать и как прогулочную зону, пляж, солярий, насытить временными торговыми объектами. Проект должен быть коммерческим, но затраты, по подсчетам автора, не запредельные - 50-100 миллионов рублей.

Другая задумка, также связанная с Миассом, касается земноводного парка в пойме напротив Челябинского госуниверситета. Природа сохранила здесь краснокнижную флору и фауну. Инсталлятор видит в этом уголке сеть тропинок - на грунте и смонтированных прогулочных мостках, а на перилах предлагает закрепить таблички с описанием обитающих в этих местах братьев меньших.

Процесс идет

У Олега Чернышева были и персональные выставки, куда приходили известные в области люди. За свои дизайнерские подходы получал дипломы профессионального сообщества. Но проекты не переросли в нечто большее. Имел бы достаточные ресурсы, рассуждает, пустил бы в дело, а сейчас ищет меценатов, предлагая свои идеи бесплатно, просто так. С "Конкурентами" обратился к топ-менеджеру компании, ставшей собственником трубопрокатного завода. Что в итоге? Обещали подумать. С фонтанами та же история. Хотя к такому повороту он относится спокойно. А что? Идет процесс, мгновенных результатов не будет.

Чернышев выступает за разумную альтернативу советской монументалистике, оставившей, по мнению экспертов, много скорбных памятников, поэтому тяготеет к паблик-арту или авангарду, который лучше справляется с оптимистической миссией. Правда, в Челябинске такое искусство не пустило глубоких корней. Местные художники и скульпторы, экспериментирующие в новых жанрах, не имеют постоянных выставочных площадок, ютятся в гостиничных холлах и театральных фойе. У Чернышева тоже весь гараж забит макетами. Создать нужный баланс позволят выставочные залы и галереи современного искусства, какие организованы, к примеру, в Казани или Екатеринбурге. Ждет, что они появятся и в Челябинске. Это инкубатор, где замыслы оперяются, обрастают плотью и затем воплощаются в новом облике городов.

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