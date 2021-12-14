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14.12.2021 22:50
Рубрика: Общество

На месте свалок проводят экскурсии и соревнования

Текст: Никита Пешков, Михаил Пинкус
В Челябинске за два года с опережением срока завершена рекультивация самой большой свалки в Европе высотой 40-45 метров. А в Чеченской Республике уничтожены свалки у четырех сел и одной станицы.

Через два года в России будет ликвидирована 191 свалка. 46 мусорных полигонов уже рекультивированы. Эта работа идет в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология".

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
На Урале ликвидировали самый большой мусорный полигон в Европе

У сел Алпатово, Знаменское, Терское, Тевзана и станицы Калиновской кучи мусора находились в нескольких метрах от жилых домов. Все свалки - нелегальные. Их рекультивация улучшила качество жизни почти 30 тысяч селян. С одной из свалок пришлось вывезти 58 тысяч кубов мусора. Это почти три тысячи рейсов забитых под завязку самосвалов.

Директор департамента государственного экологического надзора минприроды республики Салман Занаев сообщил, что сотрудники минприроды теперь будут следить, чтобы мусор не скапливался вновь. "Наши специалисты, - рассказал он, - выезжают в каждый район, проводят семинары. Постоянно работаем над этим с местными администрациями. Сразу не получается, но мы постепенно убеждаем людей".

В том числе и тем, что стало со свалками. Когда их очистят, завозят грунт, который специалисты превращают в газон. Потом на месте свалки можно построить производство или, если под землей пришлось оставить часть мусора, организовать пастбище, спортивные, игровые площадки. Захороненные отходы изолированы и не могут навредить людям.

На месте самой большой свалки в Европе для спортсменов оборудовали трассу с препятствиями: наклонными стенками и различными подвесами. Фото: Михаил Пинкус

В Челябинске, например, по покрытому травяным ковром холму на месте самой большой свалки Европы уже водят экскурсии эковолонтеров. А у ее подножия прошли первые спортивные соревнования. Мусорный полигон занимал 74,5 гектара. Это темное пятно на карте Челябинска разрасталось больше 70 лет. Пришлось возвести саркофаг, изолированный сверху и изнутри, чтобы не допускать выхода свалочных газов и стоков, накопленных в "теле" свалки.

Сформированная в несколько ярусов пирамида больше не чадит. Интерес экологов к этому техническому решению понятен - мусорный полигон стал еще и испытательным полигоном для технологий, которые будут востребованы на рекультивации других свалок.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ УрФО Челябинская область СКФО Чеченская Республика Национальные проекты 2019-2024

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