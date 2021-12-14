Новокузнецк стал лидером по сокращению выбросов в атмосферу в 2021 году

Объем вредных выбросов в атмосферу сократился в 12 российских городах на 5% за последний год. Лидерами стали Новокузнецк и Челябинск. Об этом президенту Владимиру Путину сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в докладе о состоянии проекта "Чистый воздух".

По ее словам, целью в этом году было сокращение выбросов на 4%, то есть план оказался перевыполненным. Единственный город, в котором не удалось достичь планируемых результатов - Норильск. В Новокузнецке загрязнение атмосферы снизилось на 25%, в Челябинске - на 20%, уточнила Абрамченко.

Федеральный проект "Чистых воздух" предполагает снижение уровня загрязненности атмосферы в 12 городах России - это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, а также Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. В этих городах воздух ранее был признан сильно загрязненным. Цель - снизить объем выбросов загрязняющих веществ на 22% к 2024 году по сравнению с 2017-м.