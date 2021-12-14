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14.12.2021 04:33
Рубрика: Происшествия

Почему информация о долгах не сразу уходит из базы данных приставов

Текст: Сергей Степанченко

Бывшие должники в ряде случаев жалуются на то, что платили, но на сайте приставов продолжают числиться нарушителями. Почему такое происходит, объясняет главный судебный пристав Свердловской области Альбина Сухорукова.

Фото: iStock
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По словам руководителя ведомства, запись в банке данных будет удалена или изменена (в случае частичного погашения задолженности) в течение трех-семи дней с момента оплаты. Такое срок требуется на то, чтобы денежные средства поступили на депозитный счет отдела судебных приставов, были распределены и перечислены взыскателю.

Если в указанное время информация о должнике не обновилась, стоит обратиться непосредственно в подразделение судебных приставов по телефону или через личный кабинет на сайте Госуслуг.

Специалисты, кстати, советуют регулярно мониторить свои данные на предмет задолженности. Во-первых, это позволить избежать неприятных сюрпризов, если человек собрался в отпуск за границу. Во-вторых, никто не застрахован от появления так называемого "двойника", когда кто-то проштрафился, а взыскание наложили на его тезку.

"Перед вылетом необходимо проверять себя на наличие или отсутствие задолженности при помощи сервиса "Банк данных исполнительных производств". Если задолженность есть, заранее ее погасить и предоставить оригиналы платежных документов судебному приставу-исполнителю", - напоминает Альбина Сухорукова.

Что касается "двойников", то невинно ставшие должниками люди могут оперативно решить вопрос при помощи нового вида обращений в сервисе "Интернет-приемная" на сайте ГУФССП Свердловской области. Кроме того, в управлении для таких случаев с 9:00 до 18:00 работает горячая линия: +7 (343) 362 28 50.

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