Свердловчане подали 700 заявлений по "гаражной амнистии"

По "гаражной амнистии" жители Свердловской области подали уже 700 заявлений. Одобрена только половина, по 40 процентам граждане получили отказы, 10 процентов обращений вообще не рассматривали в уполномоченном органе.

Чаще всего заявления по "гаражной амнистии" подают пенсионеры и люди, которым боксы достались по наследству. Наиболее активны жители крупных городов региона: Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Первоуральска. В Екатеринбурге пока зарегистрировано всего 35 заявлений.

По словам начальника отдела МУГИСО по работе с земельными участками, собственность на которые не разграничена Ольги Заварыкиной, одна из основных причин отказа - несоответствие утвержденной градостроительной документации. Дело в том, что оформить в собственность гараж нельзя, если на землю, где он расположен, утвержден проект межевания. В частности, такие проблемы возникли в Екатеринбурге в районе улиц Библиотечной и Педагогической, где территорию отдали под новую застройку. Проект межевания можно скорректировать только через администрацию Екатеринбурга и публичные слушания. Второй вариант - отменить норму на федеральном уровне.

Как отметила Заварыкина, сейчас ведется работа с МФЦ, чтобы уменьшить число первичных возвратов из-за неправильно оформленных заявлений. Кроме того, можно предварительно записаться на консультацию по "гаражной амнистии" - специалисты перезвонят и подскажут, что нужно сделать, чтобы оформить конкретный гараж.

- По нашему опыту, успешнее все проходит, когда гаражный кооператив консолидировано обращается к единому кадастровому инженеру и подает общий пакет документов, - подчеркнула представитель МУГИСО.

Если нет землеотвода на конкретного человека, можно предъявить документ о выделении земельного участка кооперативу и распределении, а также о членстве в ГСК. При их отсутствии - документы, отражающие подключение объекта капитального строительства к коммунальным сетям либо о технической инвентаризации, уточнили в Управлении Росреестра по Свердловской области.

Справка "РГ"

Закон о "гаражной амнистии" вступил в силу 1 сентября 2021 года. В упрощенном порядке можно оформить как отдельно стоящие объекты, так и в составе ГСК, возведенные до принятия Градостроительного кодекса РФ (30 декабря 2004 года). При этом земля под ними должна быть государственной или муниципальной. Не подпадают под "амнистию" самовольные постройки и подземные паркинги в многоэтажках.