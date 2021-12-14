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14.12.2021 08:13
Рубрика: Власть

Свердловчане подали 700 заявлений по "гаражной амнистии"

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
По "гаражной амнистии" жители Свердловской области подали уже 700 заявлений. Одобрена только половина, по 40 процентам граждане получили отказы, 10 процентов обращений вообще не рассматривали в уполномоченном органе.

Чаще всего заявления по "гаражной амнистии" подают пенсионеры и люди, которым боксы достались по наследству. Наиболее активны жители крупных городов региона: Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Первоуральска. В Екатеринбурге пока зарегистрировано всего 35 заявлений.

Фото: Сергей Михеев
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По словам начальника отдела МУГИСО по работе с земельными участками, собственность на которые не разграничена Ольги Заварыкиной, одна из основных причин отказа - несоответствие утвержденной градостроительной документации. Дело в том, что оформить в собственность гараж нельзя, если на землю, где он расположен, утвержден проект межевания. В частности, такие проблемы возникли в Екатеринбурге в районе улиц Библиотечной и Педагогической, где территорию отдали под новую застройку. Проект межевания можно скорректировать только через администрацию Екатеринбурга и публичные слушания. Второй вариант - отменить норму на федеральном уровне.

Как отметила Заварыкина, сейчас ведется работа с МФЦ, чтобы уменьшить число первичных возвратов из-за неправильно оформленных заявлений. Кроме того, можно предварительно записаться на консультацию по "гаражной амнистии" - специалисты перезвонят и подскажут, что нужно сделать, чтобы оформить конкретный гараж.

- По нашему опыту, успешнее все проходит, когда гаражный кооператив консолидировано обращается к единому кадастровому инженеру и подает общий пакет документов, - подчеркнула представитель МУГИСО.

Если нет землеотвода на конкретного человека, можно предъявить документ о выделении земельного участка кооперативу и распределении, а также о членстве в ГСК. При их отсутствии - документы, отражающие подключение объекта капитального строительства к коммунальным сетям либо о технической инвентаризации, уточнили в Управлении Росреестра по Свердловской области.

Справка "РГ"

Закон о "гаражной амнистии" вступил в силу 1 сентября 2021 года. В упрощенном порядке можно оформить как отдельно стоящие объекты, так и в составе ГСК, возведенные до принятия Градостроительного кодекса РФ (30 декабря 2004 года). При этом земля под ними должна быть государственной или муниципальной. Не подпадают под "амнистию" самовольные постройки и подземные паркинги в многоэтажках.

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