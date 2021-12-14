Тюменская область опередила все регионы РФ по числу вакцинированных

Тюменская область по доле привитого взрослого населения перешагнула важный порог в 80 процентов, опередив все субъекты РФ. Во всяком случае, это явствует из данных авторитетного портала GOGOV, ежесуточно обновляющего статданные о ходе пандемии в стране.

Если сравнить с Москвой, то в ней вакцинированных намного меньше - 55,4 процента, однако столица пик заболеваемости - полтора месяца назад он превышал отметку в 7 тысяч человек ежесуточно - сбила до нынешних 3 тысяч. Регионы УрФО также скатываются с осенней горки, но, как правило, медленно, поскольку она пологая.

Так, согласно ежедневно обновляемой информации "Яндекса", опирающегося на сводки Роспотребнадзора, за месяц, то есть с 14 ноября, в Тюменской области число регистрируемых больных снизилось с 348 до 304-305 в последние дни. В Свердловской области, где к тому же в начале третьей декады ноября наблюдался всплеск заражаемости - примерно на 10 процентов, с 721 до 653 человек. Практически такая же динамика в Зауралье. А вот Югра снизила ежесуточную заболеваемость приблизительно на 20 процентов, и в целом она выглядит заметно лучше соседей по федеральному округу, поскольку в наблюдаемый период здесь фиксируют наименьшее количество инфицированных на 100 тысяч населения. На этой неделе их в полтора раза меньше, чем, к примеру, в Тюменской области, и вдвое, чем в Курганской.

Сразу поясним: 80 процентов привитых взрослых - это и есть тот "плановый показатель", о котором постоянно твердят местные власти. Он неплохой, но не идеальный: по мнению ведущих эпидемиологов планеты, с учетом коварства смертельного вируса планку следует поднимать минимум до 95 процентов. Судя по сообщениям тюменского оперативного штаба по коронавирусу, регион поднимает ее, ведь ряд муниципалитетов "перевыполнили план" еще три недели назад, некоторые - намного. Их догоняет областной центр, где, к слову, с 13 декабря открыты дополнительные пункты вакцинации, размещены они в ТЦ. Правительство Свердловской области, где прививками охвачено 66,5 процента взрослых жителей, рассчитывает достичь заветной черты к Новому году.

Однако есть другой важнейший показатель - доля привитых от всего населения. Он не ахти, конечно, и значительно увеличится только с началом кампании по вакцинации детей. Самый низкий уровень в УрФО - 40,7 процента - на Южном Урале. Челябинские власти, к слову, подтвердили на днях, что срок обязательной вакцинации для госслужащих, учителей, медиков и работников соцсферы не продляют: кто не успел до 12 декабря, тот от работы отстраняется.

Видимо, некорректно включать в общее число привитых ревакцинированных: их необходимо, как замечает GOGOV, считать отдельно. Нет внятных ответов на вопрос о статистическом статусе переболевших. В той же Тюменской области только перенесших его с медицинским заключением 85 тысяч. Очевидно, что в уральских регионах идет снижение "нагрузки на койки": несколько тысяч из занятых ранее в ковидных отделениях возвращены в обычные палаты. Вакцинированные в случае заражения редко тяжело болеют, и рисков у них несравнимо меньше. По данным тюменского оперштаба, из массы полностью вакцинированных от COVID-19 скончались две сотых процента.