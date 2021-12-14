Уральские меценаты поддержали семьи погибших от COVID-19 врачей

Новости

Голикова назвала неустойчивым снижение заболеваемости COVID-19 в регионах 17:08
Замдиректора Центра им. Гамалеи: Ревакцинировать каждые три месяца нецелесообразно 16:52
Максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках выросла до 7,38% 16:52
В Москве мужчина напал с ножом на курьера "Яндекса" 16:52
Путин вошел в десятку самых почитаемых мужчин года 16:40
ВЦИОМ: Большинство россиян относятся к украинцам как к братскому народу 16:36
Фонды ЖКХ и защиты прав дольщиков объединяют 16:34
В Минтрансе назвали расходы на ВСМ из Москвы в Петербург 16:32
Видео: Филипп Киркоров выпустил видеоклип к новым "Ёлкам" 16:28
Суд приговорил Тихановского к 18 годам в колонии усиленного режима 16:12
СМИ: ЕС намерен отказаться от долгосрочных контрактов на газ через 30 лет 16:08
В Южном Судане от неизвестной болезни умерли минимум 89 человек 16:03
Самая дорогая квашеная капуста в России продается в Якутии 15:52
Глава Минсельхоза: Производство сельхозпродукции в этом году снизится 15:48
Володин: Партийная система в РФ устоялась 15:46
Роскомнадзор заблокирует The Insider за отсутствие маркировки иноагента 15:45
Жертвами взрыва автоцистерны с топливом на Гаити стали более 40 человек 15:44
Искусственный интеллект справился с работой ста сотрудников Роспатента 15:42
Верховная рада разрешила присутствие войск других стран на учениях в 2022 году 15:42
Западные критики в восторге от нового "Человека-паука" 15:38
Путин обсудит ситуацию с поликлиниками 15:22
Назван вклад интеллектуальной собственности в ВВП России 15:21
В колумбийском аэропорту произошло два взрыва 15:11
Названо главное условие получения господдержки личными хозяйствами 15:08
В МВД составили портрет интернет-мошенника 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
14.12.2021 15:51
Рубрика: Общество

Уральские меценаты поддержали семьи погибших от COVID-19 врачей

Текст: Ольга Медведева (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 285(8636)
Фонд святой Екатерины уже во второй раз ко дню небесной покровительницы среднеуральской столицы выделяет по двести тысяч рублей близким врачей, работавших в красной зоне и умерших от COVID-19.
Медики больше других рискуют подхватить опасную инфекцию. Фото: Татьяна Андреева/РГ Медики больше других рискуют подхватить опасную инфекцию. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Медики больше других рискуют подхватить опасную инфекцию. Фото: Татьяна Андреева/РГ

В списке, согласованном с региональным министерством здравоохранения, восемь врачей, одиннадцать медсестер и фельдшеров - всего девятнадцать человек из различных городов Свердловской области, которые спасали коронавирусных больных, но не смогли уберечься сами. В восемнадцать больниц, где борьба с ковидом продолжается почти два года, передали угощение по случаю дня небесной покровительницы города.

Фото: ОППО "Газпром добыча Уренгой профсоюз"
Рисунки ямальских детей стали принтами для эксклюзивных футболок

Конечно, с опасной инфекцией сталкиваются не только медики из красной зоны. Например, в Нижнем Тагиле заразился на работе и скончался от коронавируса врач-травматолог, принимавший экстренных больных. Известны похожие случаи с терапевтами, педиатрами.

В областном фонде социального страхования "РГ" объяснили: страховые выплаты начисляют не только семьям пострадавших в карантинных зонах медиков. В соответствии с указом президента № 313 от 6 мая 2020 года компенсацию выплачивают всем медработникам, инфицированным COVID-19 при исполнении служебных обязанностей. Семьям умерших единовременно перечисляют 2 миллиона 752 тысячи рублей. Еще один миллион наследники получают по ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". Таким образом, потерявшим близкого человека положено в общей сложности более 3,7 миллиона рублей.

Кроме того, несовершеннолетние дети и лица, находившиеся на иждивении у умерших медиков, вправе претендовать на ежемесячную выплату. Но при условии, что документально подтверждена связь заболевания и смерти с профессиональной деятельностью - не обязательно в красной зоне. Соответствующее заключение должны дать центр профессиональной патологии и специальная комиссия в составе представителей работодателя и центра санэпиднадзора. По большому счету, главное - чтобы медицинское учреждение проявило заботу о своих самоотверженных сотрудниках и вовремя правильно оформило все документы.

На заметку

Фонд святой Екатерины создали крупнейшие предприниматели Урала для помощи в решении социальных проблем региона. Кроме того, меценаты взялись поддерживать врачей в период пандемии - и раз за разом выполняют обещание. В прошлом году фонд оказал помощь семьям шести погибших медиков.

В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Голикова заявила о высокой заразности "омикрона"
Песков назвал неприемлемым проект резолюции ООН по климату
Центр Гамалеи создал модификацию "Спутника V" под штамм "омикрон"
Госдума приняла проект о борьбе с "договорняками" в спорте
СМИ: ЕС намерен отказаться от долгосрочных контрактов на газ через 30 лет
В Роспотребнадзоре перечислили основные симптомы при "омикроне"
Россияне объяснили, зачем меняют имена и фамилии