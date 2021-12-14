Уральские меценаты поддержали семьи погибших от COVID-19 врачей

Фонд святой Екатерины уже во второй раз ко дню небесной покровительницы среднеуральской столицы выделяет по двести тысяч рублей близким врачей, работавших в красной зоне и умерших от COVID-19.

В списке, согласованном с региональным министерством здравоохранения, восемь врачей, одиннадцать медсестер и фельдшеров - всего девятнадцать человек из различных городов Свердловской области, которые спасали коронавирусных больных, но не смогли уберечься сами. В восемнадцать больниц, где борьба с ковидом продолжается почти два года, передали угощение по случаю дня небесной покровительницы города.

Конечно, с опасной инфекцией сталкиваются не только медики из красной зоны. Например, в Нижнем Тагиле заразился на работе и скончался от коронавируса врач-травматолог, принимавший экстренных больных. Известны похожие случаи с терапевтами, педиатрами.

В областном фонде социального страхования "РГ" объяснили: страховые выплаты начисляют не только семьям пострадавших в карантинных зонах медиков. В соответствии с указом президента № 313 от 6 мая 2020 года компенсацию выплачивают всем медработникам, инфицированным COVID-19 при исполнении служебных обязанностей. Семьям умерших единовременно перечисляют 2 миллиона 752 тысячи рублей. Еще один миллион наследники получают по ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". Таким образом, потерявшим близкого человека положено в общей сложности более 3,7 миллиона рублей.

Кроме того, несовершеннолетние дети и лица, находившиеся на иждивении у умерших медиков, вправе претендовать на ежемесячную выплату. Но при условии, что документально подтверждена связь заболевания и смерти с профессиональной деятельностью - не обязательно в красной зоне. Соответствующее заключение должны дать центр профессиональной патологии и специальная комиссия в составе представителей работодателя и центра санэпиднадзора. По большому счету, главное - чтобы медицинское учреждение проявило заботу о своих самоотверженных сотрудниках и вовремя правильно оформило все документы.

На заметку

Фонд святой Екатерины создали крупнейшие предприниматели Урала для помощи в решении социальных проблем региона. Кроме того, меценаты взялись поддерживать врачей в период пандемии - и раз за разом выполняют обещание. В прошлом году фонд оказал помощь семьям шести погибших медиков.