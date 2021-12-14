В Челябинске осудили мужчину, ударившего ребенка на остановке

Ленинский суд Челябинска вынес приговор по делу о нападении на четырехлетнего ребенка, которого на глазах матери без какой-либо причины ударил 60-летний прохожий. Обидчик малыша признан виновным в причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Как уже писала "РГ", инцидент произошел днем 17 мая на остановке общественного транспорта. Женщина с двумя детьми ожидала приезда такси, когда к ним подошел мужчина и ни с того ни с сего с размаху ударил по голове ее четырехлетнего сына. Ребенок упал и заплакал. А обидчик спокойно пошел дальше. И только после криков матери его остановили и задержали прохожие.

- В суде обвиняемый так и не смог объяснить свой поступок, - сообщила представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева. - Сказал, что находился в состоянии опьянения и ему чем-то не понравилось поведение ребенка. Вину в совершении преступления признал.

Ранее задержанный заявлял, что ударил ребенка после ссоры с начальством. Якобы был взбешен и сорвался на первом встречном.

Судом приговорил агрессора к 10 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства пяти процентов заработной платы.