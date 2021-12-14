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Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге совершен вооруженный налет на банк

Текст: Татьяна Воробьева (Екатеринбург)

В Екатеринбурге отделение банка на улице Декабристов подверглось вооруженному нападению. Об этом сообщил пресс-секретарь главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото: соцсети/ вконтакте/ Полиция Красноярья
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По его информации, у нападавшего при себе был предмет, похожий на пистолет. Из офиса было украдено около десяти миллионов рублей.

"Сигнал в дежурную часть поступил в 19.05 по местному времени от сотрудников ЧОП. Злоумышленник выбрал время перед закрытием банка, когда уже не было посетителей. Чтобы напугать сотрудников учреждения, он выстрелил", - рассказал пресс-атташе ведомства, уточнив, что сведений о раненых и погибших не поступало.

Грабителю на вид около пятидесяти, высокий. Лицо прятал под кофтой. Одет в длинную черную куртку с капюшоном. Забрав деньги, мужчина скрылся.

- Сыщики угрозыска опрашивают свидетелей, анализируют съемки с камер, отрабатывают на причастность к преступлению ранее судимых граждан, - пояснил полковник Горелых. - Вероятнее всего, уголовное дело квалифицируют по статье 162 УК РФ "Вооруженный разбой". Она предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

Всех владеющих информацией о личности нападавшего просят звонить по круглосуточному телефону доверия главка - 8 (343) 358-71-61.

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