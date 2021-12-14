В Ишиме девочке попало в колено стекло, когда она снимала видеоролик

В Ишиме 11-летняя девочка снимала видеоролик, упала с высоты и приземлилась на колено. Сначала травма выглядела как простой порез - его зашили. Это было в ноябре. Однако колено продолжало болеть, врачи заподозрили перелом и отправили подростка в областную больницу №4.

"При обследовании на компьютерном томографе травматологи увидели инородное тело. Как оказалось, это было стекло, размер которого 4 на 2,5 сантиметров. В ходе операции его извлекли, установили дренаж, наложили швы". - рассказала Жанна Стрижак, пресс-секретарь ишимского медучреждения.

По словам доктора, рана была глубокой, треугольный сколок проник в сустав, но по счастливой случайности не задел связки - серьезных последствий для здоровья ребенка в будущем специалисты не прогнозируют.

Через пять дней в стационаре девочку выписали.