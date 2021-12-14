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14.12.2021 15:41
Рубрика: Общество

В Курганской области создали региональный Родительский комитет

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 285(8636)
Созданная на днях региональная общественная организация "Родительский комитет Курганской области" определила для себя роль проводника между властью и гражданами, чтобы без волокиты и бюрократии решать назревшие в образовании проблемы.

Как рассказал "РГ" председатель комитета Юрий Леонов, сейчас активисты разрабатывают стратегический план работы, включающий обсуждение актуальных вопросов с экспертным сообществом. Например, дистанционное обучение показало, что не во всех семьях есть необходимое оборудование и устойчивая интернет-связь, а некоторые педагоги не готовы работать в цифровом формате. Кроме того, в учебных заведениях продолжаются поборы, школьники жалуются на некачественное питание.

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- У нас очень хорошая команда юристов, - говорит Юрий Леонов. - Они готовы защищать не только детей, но и учителей, если им потребуется помощь.

Общественники предложили губернатору Курганской области вступить в их ряды и начать сотрудничество с открытия новой школы в селе Кетово. Современное здание на 1100 мест, оборудованное по последнему слову техники, было сдано в 2020 году, но так и стоит пустым. В то же время тысяча сельских ребят учатся в старой школе, изначально рассчитанной на 450 мест. За счет перепланировок удалось увеличить их количество до 650, но и этого не хватает. В новом учебном году учителя ожидают более 150 первоклассников. Их просто негде разместить. Обращение к главе Зауралья родители опубликовали в Сети.

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