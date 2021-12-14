Видео: На Полярном Урале выпустили на волю редких овцебыков

Пятнадцать особей редких овцебыков выпустили на волю в Приполярном Урале.

Эти крупные коренастые животные с невероятно густой шерстью (которая в восемь раз теплее овечьей) когда-то населяли Ямал. И вот уже более двадцати лет в арктическом регионе восстанавливают их популяцию

Видео выбегающих с территории питомника овцебыков разместил в соцсетях губернатор автономного округа Дмитрий Артюхов.

"Есть и сеголетки (молодняк, рожденный в этом году - прим.ред.), и самцы, и самочки - это уже сформировавшееся нормальное стадо. В природе им будет лучше", - говорят ученые. По их оценках, на Ямале сегодня обитает уже 400 особей.