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14.12.2021 10:12
Рубрика: Общество

Все тюменские школы ушли на дистант из-за санобработки

Текст: Ирина Никитина

Все общеобразовательные учебные заведения Тюмени на один день снова перешли на дистант. Это относится как к первой, так и ко второй смене, сообщил информационный центр правительства области со ссылкой на региональный департамент образования.

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- С целью профилактики и предотвращения распространения сезонных вирусных заболеваний, один день, во вторник, 14 декабря, все школы города Тюмени будут проводить санитарную обработку помещений, - говорится в официальном Telegram-канале.

Неожиданное решение областного правительства да еще накануне ночи немало удивило не только родителей, но и самих учителей. В классных чатах наставники писали, что их также не допустят в школьные здания, онлайн-уроков тоже не предвидится, а задания для детей они выставят на местной интернет-платформе "Вебобразование".

Напомним, что тюменские школьники только-только вышли с затяжного дистанта. В некоторых школах из-за массового заболевания ученических и педагогических коллективов ОРВИ он продлился почти две недели. За парты ребята вернулись 13 декабря, а 14-го им преподнесли "подарок" в виде еще одного незапланированного выходного. Кстати, именно сегодня старшеклассники должны были сдавать важные экзамены.

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