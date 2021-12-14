Режиссера Сергея Соловьева похоронят на Троекуровском кладбище

Похороны режиссера и народного артиста России Сергея Соловьева состоятся 16 декабря на Троекуровском кладбище Москвы. Создатель фильмов "Асса", "Сто дней после детства" скончался накануне у себя дома. Ему было 77 лет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении режиссера, в четверг в 11:00 состоится отпевание Соловьева в церкви Иоанна Богослова на Бронной. Затем в этот же день пройдут похороны. Артист упокоится на Троекуровском кладбище, где похоронен его сын и родители.

Кроме того, запланирована гражданская панихида. Ее место сейчас уточняется.

Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года в Кеми (Карелия). Окончил режиссерский факультет ВГИКа, работал на "Мосфильме", был членом жюри Венецианского кинофестиваля. Среди его известных режиссерских работ - "Семейное счастье", "Станционный смотритель", "Сто дней после детства", "Спасатель", "Избранные", "Асса", "Три сестры", "Нежный возраст", "Анна Каренина" и другие.

Причиной смерти Соловьева стали проблемы с сердцем.