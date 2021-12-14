Режиссер Римас Туминас получит "Золотую маску" за выдающийся вклад в театральное искусство. Об этом сообщает Союз театральных деятелей России.

В числе лауреатов спецпремии "Золотой маски" также - художественный руководитель Национального драматического театра России (Александринского театра) Валерий Фокин, актриса Алла Демидова, режиссер Адольф Шапиро и другие.

Российская Национальная театральная Премия и Фестиваль "Золотая Маска" учреждены в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль "Золотая Маска" ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол.

Имена лауреатов будут названы на Церемонии вручения Премии, которая состоится 20 апреля 2022 года на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Также запланирована трансляция церемонии в прямом эфире. Два экспертных совета премии уже отсмотрели 1165 спектакля, выпущенных с 1 августа 2020-го по 31 июля 2021-го.